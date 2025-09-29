Reklama

Kultowy serial powróci jako film. Główne role trafiły do topowych nazwisk Hollywood

Oprac.: Kinga Szarlej
Wiadomości
1 godz. 10 minut temu

Serial "Policjanci z Miami" zdobył serca widzów już w latach 80., a jego dynamiczna akcja i innowacyjny sposób kręcenia nadały mu status kultowego dzieła. Po kilku dekadach od premiery Universal planuje nową filmową adaptację, która ma pojawić się w kinach już w 2027. Wiemy, którzy aktorzy mają odegrać główne role w produkcji.

"Policjanci z Miami" to kultowy już serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Amerykańska produkcja kryminalna opowiadała o perypetiach policjantów stojących na straży porządku w Miami. Szybko stała się prawdziwym hitem telewizyjnym. Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko obsady i fabuły, ale też nowatorskiego sposobu "filmowania z ręki".

W rolach głównych w serialu występowali Don Johnson i Philip Michael Thomas. W 2006 roku Michael Mann wyreżyserował filmową wersję "Policjantów z Miami". W "Miami Vice" główne role odegrali Colin Farell i Jamie Foxx. Niestety film nie okazał się takim sukcesem jak jego pierwowzór. Przy budżecie 130 mln dolarów, zarobił tylko 100 mln dolarów.

"Policjanci z Miami" z nowym filmem! Wiemy, kto zagra w produkcji

Teraz studio Universal chce podjąć ponowną próbę przeniesienia na kinowy ekran słynnych policjantów. Wiemy, że reżyserem przedsięwzięcia został Joseph Kosinski, który ostatnio stworzył "F1" z Bradem Pittem i "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruisem. Scenariusz przygotował Dan Gilroy, pracując na tekście autorstwa Erica Warrena Singera.

Film ma zadebiutować na wielkich ekranach już w sierpniu 2027 roku. Na jaw wyszła informacja, którzy aktorzy zagrają główne role w produkcji. Są to nazwiska z najwyższej półki!

Podobno w filmie mają pojawić się Glen Powell, gwiazda "Twisters", "Tylko nie ty" i "Hit Mana" oraz Michael B. Jordan, który w tym roku zagrał w "Grzesznikach", ale znamy go także z "Czarnej Pantery" czy serii "Creed".

