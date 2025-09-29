Kultowy serial powróci jako film. Główne role trafiły do topowych nazwisk Hollywood
Serial "Policjanci z Miami" zdobył serca widzów już w latach 80., a jego dynamiczna akcja i innowacyjny sposób kręcenia nadały mu status kultowego dzieła. Po kilku dekadach od premiery Universal planuje nową filmową adaptację, która ma pojawić się w kinach już w 2027. Wiemy, którzy aktorzy mają odegrać główne role w produkcji.
"Policjanci z Miami" to kultowy już serial, który zadebiutował na małych ekranach w 1984 roku. Amerykańska produkcja kryminalna opowiadała o perypetiach policjantów stojących na straży porządku w Miami. Szybko stała się prawdziwym hitem telewizyjnym. Widzowie byli pod wrażeniem nie tylko obsady i fabuły, ale też nowatorskiego sposobu "filmowania z ręki".
W rolach głównych w serialu występowali Don Johnson i Philip Michael Thomas. W 2006 roku Michael Mann wyreżyserował filmową wersję "Policjantów z Miami". W "Miami Vice" główne role odegrali Colin Farell i Jamie Foxx. Niestety film nie okazał się takim sukcesem jak jego pierwowzór. Przy budżecie 130 mln dolarów, zarobił tylko 100 mln dolarów.
Teraz studio Universal chce podjąć ponowną próbę przeniesienia na kinowy ekran słynnych policjantów. Wiemy, że reżyserem przedsięwzięcia został Joseph Kosinski, który ostatnio stworzył "F1" z Bradem Pittem i "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruisem. Scenariusz przygotował Dan Gilroy, pracując na tekście autorstwa Erica Warrena Singera.
Film ma zadebiutować na wielkich ekranach już w sierpniu 2027 roku. Na jaw wyszła informacja, którzy aktorzy zagrają główne role w produkcji. Są to nazwiska z najwyższej półki!
Podobno w filmie mają pojawić się Glen Powell, gwiazda "Twisters", "Tylko nie ty" i "Hit Mana" oraz Michael B. Jordan, który w tym roku zagrał w "Grzesznikach", ale znamy go także z "Czarnej Pantery" czy serii "Creed".
Zobacz też: Znamy najlepszy film 50. edycji Festiwalu! A kto zgarnął najwięcej statuetek?