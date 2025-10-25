Kultowa komedia znowu będzie bawić Polaków. Tradycji stanie się zadość

"Kevin sam w domu": kultowy film

"Kevin sam w domu" to kultowa komedia familijna z 1990 roku, która opowiada historię ośmioletniego Kevina McCallistera, przypadkowo zostawionego samego w domu na święta Bożego Narodzenia. Kevin musi stawić czoła dwóm niezdarnym włamywaczom, którzy próbują okraść jego dom, wykorzystując spryt i różne pułapki. Film łączy humor oraz wartką akcję, dzięki czemu szybko zdobył ogromną popularność na całym świecie. Druga część, "Kevin sam w Nowym Jorku" z 1992 roku, przenosi bohatera do wielkiego miasta, gdzie znów zmaga się z podobnymi kłopotami, ale w zupełnie nowym otoczeniu.

"Kevin sam w domu": emisja w Wigilię

Seans obu filmów to nieodłączna część okresu świąteczno-noworocznego dla wielu polskich widzów. Pewnie ucieszą się oni, że tradycja zostanie zachowana i w tym roku. Jak dowiedział się portal Press.pl, stacja Polsat podobniej jak w zeszłych latach w Wigilię wyemituje film "Kevin sam w domu".

"Emisję filmu w Wigilię potwierdziło "Presserwisowi" biuro prasowe nadawcy. Tym samym Polsat dochowa tradycji, bo komedię oglądać można w stacji w ten dzień od lat. Przed rokiem "Kevin sam w domu" przyciągnął w Wigilię do Polsatu średnio 3,35 mln widzów. Był to najchętniej oglądany film w telewizji w 2024 roku" - czytamy na stronie Press.pl

