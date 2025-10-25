Gwiazda "Andora" i "Skomplikowanych" w nowym filmie. Wybiera się na pustynię

"Alone Together": nowy projekt Adrii Arjony

Adria Arjona od kilku lat ma absolutnie fantastyczny okres w swojej karierze, występując w jednym hicie po drugim. Warto jednak zaznaczyć, że uwagę zwróciła na siebie już lata temu w takich tytułach jak "Impersonalni", "Detektyw", "Emerald City" czy "Dobry omen" i "Irma Vep".

Na swoim koncie ma także występy w takich filmach jak "Morbius", "Ojciec panny młodej", "Mrugnij dwa razy". W kwietniu tego roku oglądaliśmy ją w finałowym sezonie "Andora", później w filmie "Skomplikowani". Od dłuższego czasu w sieci krążą plotki, że aktorka wcieli się w postać Wonder Woman w nowym filmie o kultowej bohaterce.



"Alone Together": startują zdjęcia

Tymczasem jednak Adria Arjona podjęła się innej roli. Aktorka zagra w filmie "Alone Together" w reżyserii Bena Sharrocka. Na ekranie partnerował będzie jej Callum Turner, który wcieli się w brytyjskiego filmowca. Mężczyzna w trakcie kryzysu zawodowego i kryzysu wieku średniego wybiera się w podróż podczas której spotyka Inmę (w tej roli Arjona).

W obliczu spotkania oboje muszą skonfrontować się z przeszłością. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w 2026 roku w Omanie.

