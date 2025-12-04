Kultowa komedia romantyczna w telewizji. Polacy będą oglądać jak zaczarowani

"Dlaczego nie!": kultowa polska komedia romantyczna

"Dlaczego nie!" to kultowa polska komedia romantyczna z 2007 roku w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Co ciekawe, aktorów do ról głównych wybrali sami widzowie w plebiscycie - oddano aż 800 tysięcy głosów! Widzowie pokochali duet Cieślak-Zakościelny i docenili lekki humor produkcji. Dla Anny Cieślak, występ w "Dlaczego nie!" był dopiero drugim (po "Masz na imię Justine") w głównej roli w jej ówczesnej aktorskiej karierze.

Małgosia (Anna Cieślak) kończy studia na ASP w Warszawie. Jej marzeniem jest praca w agencji reklamowej. Zdobycie takiej posady nie jest jednak łatwe. Aby zarobić na swoje utrzymanie, dziewczyna zaczyna rozwozić pizzę. Jej życie całkowicie się zmienia, gdy poznaje przystojnego Janka (Maciej Zakościelny). Nie wie, że jest on prezesem firmy reklamowej, w której stara się o pracę. By zdobyć jego serce, musi się zmierzyć z Renatą (Małgorzata Kożuchowska) i Ewą (Agnieszka Warchulska).

Dla Ryszarda Zatorskiego był to kolejny udany rom-kom po polsku - po "Nigdy w życiu" i "Tylko mnie kochaj". To idealna propozycja dla osób, którzy lubią właśnie tego typu polskie komedie romantyczne z lat 2000.

"Dlaczego nie!" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dlaczego nie!" wyemitowany zostanie dziś, 4 grudnia o 19:55 w Polsacie.

