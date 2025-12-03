Wielkie ogłoszenie Marvela. Tego nie spodziewaliśmy się w nowym filmie

Zobacz cztery najważniejsze grupy "Avengers: Doomsday"

Podczas niedawnego wydarzenia we Włoszech Marvel wyjawił cztery główne grupy bohaterów i antybohaterów, których zobaczymy w wyczekiwanym "Avengers: Doomsday". Poniżej prezentujemy zespoły:

Reklama

Fantastyczna Czwórka - Reed Richards aka Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm aka Stwór (Ebon Moss-Bachrach);

- Reed Richards aka Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm aka Stwór (Ebon Moss-Bachrach); New Avengers (dawni Thunderbolts) - Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan), Jelena Biełowa (Florence Pugh), Robert Reynolds aka Sentry (Lewis Pullman), Ava Starr aka Duch (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) i Alexij Szostakow aka Red Guardian (David Harbour);

- Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan), Jelena Biełowa (Florence Pugh), Robert Reynolds aka Sentry (Lewis Pullman), Ava Starr aka Duch (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) i Alexij Szostakow aka Red Guardian (David Harbour); X-Men - profesor Charles Xavier aka Profesor X (Patrick Stewart), Mystique (Rebecca Romijn), Scott Summers aka Cyklop (James Marsden), Kurt Wagner aka Nightcrawler (Alan Cumming), Gambit (Channing Tatum), Hank McCoy aka Bestia (Kelsey Grammer) i Erik Lehnsherr aka Magneto (Ian McKellen);

- profesor Charles Xavier aka Profesor X (Patrick Stewart), Mystique (Rebecca Romijn), Scott Summers aka Cyklop (James Marsden), Kurt Wagner aka Nightcrawler (Alan Cumming), Gambit (Channing Tatum), Hank McCoy aka Bestia (Kelsey Grammer) i Erik Lehnsherr aka Magneto (Ian McKellen); Avengers - Sam Wilson aka Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Scott Lang aka Ant-Man (Paul Rudd), Joaquin Torres aka Falcon (Danny Ramirez), Shang-Chi (Simu Liu), Thor (Chris Hemsworth) i Loki (Tom Hiddleston).

Warto zauważyć, że Shuri, obecna Czarna Pantera grana przez Letitię Wright, nie pojawiła się w zespole nowego Kapitana Ameryki. Prawdopodobnie poprowadzi własną drużynę złożoną z Wakandczyków.

To nie jedyne zaskoczenie w grupie Sama Wilsona. Okazuje się, że należeć do niej będzie również... Loki! Przypomnijmy, że losy tego bohatera zakończyły się śmiercią... a przynajmniej w jednym uniwersum. Marvel od dłuższego czasu pokazuje, że Multiwersum istnieje, dzięki czemu może co jakiś czas przywrócić niektórych bohaterów. Loki po zniknięciu z głównych filmów Marvela otrzymał własny serial, w którym na końcu pokonał Tego, Który Trwa i obecnie przebywa w jego Cytadeli na Krańcu Czasu.

Zdjęcie Tom Hiddleston w serialu "Loki" / Disney / materiały prasowe

Co wiemy o "Avengers: Doomsday"?

Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" trwają od środy 26 marca 2025 roku. Film wejdzie do kin 1 maja 2026 roku. Za kamerą stoją bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon przygód Mścicieli: "Wojny bez granic" i "Końca gry".

Zobacz też: Świąteczny klasyk już na Netfliksie! Ten film wzrusza wszystkie kobiety