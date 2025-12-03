Wielkie ogłoszenie Marvela. Tego nie spodziewaliśmy się w nowym filmie
"Avengers: Doomsday" zbliża się wielkimi krokami. Co prawda, na premierę filmu przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, ale Marvel ujawnił właśnie składy czterech najważniejszych dla fabuły grup. Zespół Sama Wilsona, czyli nowego Kapitana Ameryki, może was zaskoczyć.
Podczas niedawnego wydarzenia we Włoszech Marvel wyjawił cztery główne grupy bohaterów i antybohaterów, których zobaczymy w wyczekiwanym "Avengers: Doomsday". Poniżej prezentujemy zespoły:
- Fantastyczna Czwórka - Reed Richards aka Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm aka Stwór (Ebon Moss-Bachrach);
- New Avengers (dawni Thunderbolts) - Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz (Sebastian Stan), Jelena Biełowa (Florence Pugh), Robert Reynolds aka Sentry (Lewis Pullman), Ava Starr aka Duch (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell) i Alexij Szostakow aka Red Guardian (David Harbour);
- X-Men - profesor Charles Xavier aka Profesor X (Patrick Stewart), Mystique (Rebecca Romijn), Scott Summers aka Cyklop (James Marsden), Kurt Wagner aka Nightcrawler (Alan Cumming), Gambit (Channing Tatum), Hank McCoy aka Bestia (Kelsey Grammer) i Erik Lehnsherr aka Magneto (Ian McKellen);
- Avengers - Sam Wilson aka Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Scott Lang aka Ant-Man (Paul Rudd), Joaquin Torres aka Falcon (Danny Ramirez), Shang-Chi (Simu Liu), Thor (Chris Hemsworth) i Loki (Tom Hiddleston).
Warto zauważyć, że Shuri, obecna Czarna Pantera grana przez Letitię Wright, nie pojawiła się w zespole nowego Kapitana Ameryki. Prawdopodobnie poprowadzi własną drużynę złożoną z Wakandczyków.
To nie jedyne zaskoczenie w grupie Sama Wilsona. Okazuje się, że należeć do niej będzie również... Loki! Przypomnijmy, że losy tego bohatera zakończyły się śmiercią... a przynajmniej w jednym uniwersum. Marvel od dłuższego czasu pokazuje, że Multiwersum istnieje, dzięki czemu może co jakiś czas przywrócić niektórych bohaterów. Loki po zniknięciu z głównych filmów Marvela otrzymał własny serial, w którym na końcu pokonał Tego, Który Trwa i obecnie przebywa w jego Cytadeli na Krańcu Czasu.
Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" trwają od środy 26 marca 2025 roku. Film wejdzie do kin 1 maja 2026 roku. Za kamerą stoją bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon przygód Mścicieli: "Wojny bez granic" i "Końca gry".
