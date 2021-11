Kto zdobędzie Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego 2021?

Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego mogą zdobyć artyści, którzy nie skończyli jeszcze 35 lat i wyróżnili się zagranymi w ostatnim roku rolami. Kandydatów do nominacji wskazuje Zarząd Fundacji "Kino". Tym razem w gronie nominowanych znalazła się m.in. Maria Dębska , która w "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz stworzyła barwny portret Kaliny Jędrusik .



Maria Dębska: "Bo we mnie jest seks" 1 / 13 Maria Dębska jest córką reżyserki Kingi Dębskiej ("Moje córki krowy", "Zabawa zabawa", "Zupa nic"), a od przeszło roku żoną aktora Marcina Bosaka. Utalentowana 30-latka ma wszystkie potrzebne atuty, żeby na dobre zapisać się w świadomości widzów i historii kina. Źródło: East News udostępnij

"Była dla mnie absolutną ikoną. W dzieciństwie dużo czasu spędziłam z dziadkami, a oni uwielbiali Kabaret Starszych Panów. Kiedy dostałam propozycję udziału w zdjęciach próbnych, poczułam, że to musi się udać. Chyba każdy ma takie momenty w życiu, kiedy myśli: to jest dla mnie i chcę to zrobić. Na początku spijałam każde słowo osób, które Kalinę znały. Później okazywało się, że każda z nich opowiadała o innej kobiecie. Kalina jest jedną z tych ikon popkultury, o których każdy ma swoje zdanie" - wspominała aktorka w sierpniu w rozmowie z PAP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bo we mnie jest seks" [trailer] materiały prasowe

Szansę na nagrodę ma również Magdalena Koleśnik , której rola motywatorki fitness w "Sweat" Magnusa von Horna przyniosła już m.in. nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na ubiegłorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, statuetkę Odkrycie Onetu oraz Kryształową Gwiazdę Elle.



Magdalena Koleśnik: Bez oszukiwania 1 / 7 Sweat” opowiada o trzech dniach z życia Sylwi Zając (Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama.Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama. Kiedy Sylwia zdecyduje się umieścić w sieci odważne nagranie, będzie ono początkiem serii wydarzeń, które staną się próbą zarówno dla niej, jak i dla nielicznych osób, którzy znają ją bliżej. W ciągu trzech dni dziewczyna nieoczekiwanie odkryje ciemną stronę swojej popularności, a jednocześnie pozna prawdziwą bliskość. Źródło: materiały prasowe Autor: Natalia Łączyńska / Lava Films udostępnij

"Opowiedzenie historii Sylwii, bohaterki filmu 'Sweat', było moim wielkim marzeniem. Moim wielkim marzeniem było opowiedzieć o kobiecie, która na swoich mediach społecznościowych nie chce oszukiwać, że jej życie jest pasmem niekończących się sukcesów, że każdy jej dzień jest szczęśliwy, tylko ma odwagę i chce dzielić się z innymi tym, że również jest słaba, smutna, pogubiona, czasem niekochana czy zrozpaczona" - mówiła Koleśnik podczas Młodej Gali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sweat" [trailer] materiały prasowe

Finalistą Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego został również Tomasz Ziętek , doceniony za rolę młodego milicjanta Roberta w "Hiacyncie" Piotra Domalewskiego . Filmowy bohater pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny i może być spokojny o swoją przyszłość. Nie chce jednak spocząć na laurach. Gdy pewnego dnia trafia na ślad seryjnego mordercy gejów, pomimo niezadowolenia swoich przełożonych postanawia drążyć sprawę. Aby mógł rozwikłać kryminalną zagadkę, musi poznać dokładnie miejscową społeczność homoseksualną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hiacynt" [trailer] materiały prasowe

Wyróżnienie może powędrować ponadto do Tomasza Włosoka za rolę młodego muzyka Roberta w "Piosenkach o miłości" Tomasza Habowskiego lub do Piotra Trojana , który w "25 latach niewinności. Sprawie Tomka Komendy" Jana Holoubka zagrał mężczyznę niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" [trailer 2] materiały dystrybutora

Laureata nagrody poznamy podczas gali, która odbędzie się w poniedziałek w stołecznym kinie Luna. Wyłoni go jury w składzie: reżyserka Joanna Kos-Krauze (przewodnicząca), aktorka i laureatka Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2016 Marta Nieradkiewicz , reprezentująca miesięcznik "KINO" krytyczka filmowa Ola Salwa oraz reżyser teatralny Michał Borczuch.

Tego samego wieczoru ogłoszony zostanie zwycięzca Nagrody im. Bolesława Michałka dla książki filmowej. O wyróżnienie ubiegają się: "Ślad rzeczywistości. Polskie kino fabularne lat trzydziestych XX wieku" Adama Uryniaka (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2020), "Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino" Miłosza Stelmacha (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020) oraz "Film w literaturze XXI wieku" Anny Ślósarz (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2021).

Publikacje oceni jury w składzie: dr Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski), Adriana Prodeus (miesięcznik "KINO"), prof. Wiesław Godzic (Uniwersytet SWPS), Tadeusz Sobolewski ("Gazeta Wyborcza") i dr Mateusz Werner ("Twórczość", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski . W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino. Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli m.in. Maja Komorowska , Krystyna Janda , Olgierd Łukaszewicz , Marek Kondrat , Krzysztof Majchrzak , Zbigniew Zamachowski , Artur Żmijewski , Dorota Segda , Marcin Dorociński , Kinga Preis , Maciej Stuhr , Magdalena Popławska , Agnieszka Żulewska , Marta Nieradkiewicz , Dawid Ogrodnik i Bartosz Bielenia .



