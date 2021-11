"Fantazje" Moniki Bellucci? 57-letnia aktorka w zaskakującej roli

Nowelowa komedia "Fantazje" to opowieść o sześciu parach, które próbują zgłębić ukryte strony swojego intymnego życia.



Sześć pytań o źródło przyjemności: od odgrywania ról poprzez ekshibicjonizm aż do abstynencji. Sześć historii opartych na tym samym motywie dotyczącym pragnień w dzisiejszych czasach. Chodzi jednak nie tylko o swoje pragnienia, ale także o pragnienia innych - zapowiada dystrybutor filmu.

Zdjęcie Monica Bellucci w z wiastunie filmu "Fantazje" / Galapagos Films / materiały prasowe

W nowelce zatytułowanej "Tanatofilia" Monice Bellucci, wcielającej się w lesbijkę, którą stymuluje erotycznie tematyka funeralna, partneruje Carole Bouquet. "Ta mowa pogrzebowa księdza tak mnie nakręciła" - podekscytowana bohaterka Bellucci mówi w zwiastunie filmu do swej ekranowej partnerki.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fantazje" [trailer] materiały prasowe

Monica Bellucci z siwymi włosami

Niedawno włoska piękność zakończyła zdjęcia do komedii fantasy "La Befana vien di notte 2", w której gra dobrą czarownicę. Na zdjęciach z planu, które trafiły do sieci, widać, że Monica Bellucci radykalnie zmieniła swój wizerunek - ma siwe długie włosy, do tego odziana jest w stare, zniszczone ubrania.

Film "La Befana vien di notte" nawiązuje do włoskiej tradycji, postaci Befany, wróżki wyglądającej jak wiedźma, która przynosi dzieciom prezenty w Święto Trzech Króli. Monica Bellucci nie wystąpiła w pierwszej części z 2018 r., jest natomiast gwiazdą sequela. Zdjęcia do drugiej części rozpoczęły się 1 marca, a jej premiera planowana jest na koniec roku.



Bellucci kreuje główną rolę kobiecą. Jako Dolores, aktorka w niczym nie przypomina emanującej seksapilem piękności. Ma perukę z długimi siwymi włosami, nosi wysoki, czarny kapelusz, a jej figura pozostaje skryta za obszernymi i wysłużonymi ubraniami - płaszczem i suknią do ziemi. Jej atrybutem jest też miotła. Kostium aktorki nawiązuje do stylistyki z XVIII w., epoki, w której rozgrywa się opowieść.



Włoszka ma już na swoim koncie rolę postaci fantastycznej. W "Nieustraszonych braciach Grimm" wcieliła się w Królową Luster. W tym wypadku jednak jej postać była nieskazitelną pięknością.

Kolejnym wyzwaniem aktorskim dla Bellucci będzie rola w thrillerze "Memory", gdzie wystąpi u boku Liama Neesona. Obraz wyreżyseruje Martin Campbell, który nakręcił m.in. dwa filmy z serii o Jamesie Bondzie - "Goldeneye" i "Casino Royale".



Monica Bellucci: Późne macierzyństwo

Przyszła gwiazda kina wychowywała się w Citta di Castello, małym miasteczku w Umbrii, w środkowych Włoszech. "Lubiłam spędzać czas z rodzicami, przy książkach, jednocześnie myślami byłam zawsze dalej niż podwórko. Czułam się w dzieciństwie bardzo wygodnie, bezpiecznie, ale było mi też dosyć nudno. Wszyscy dookoła wszystko o sobie wiedzieli, codzienność pamiętam jako bardzo przewidywalną. A ja chciałam być wolna, nieograniczona przestrzenią, którą znam na pamięć. I ostatecznie miałam dużo szczęścia, że udało mi się tak wcześnie zacząć pracę modelki" - stwierdziła w jednym z wywiadów.



Chociaż szybko stała się samodzielna finansowo, to przyznała też, że bardzo późno doświadczyła uczucia, że w pełni wkroczyła w dorosłość. Cezurą w jej życiu było urodzenie pierwszego dziecka. Aktorka wychowuje dwie córki. Starsza, Deva, urodziła się w 2004 r., a druga, Leonie, w 2010. Ich ojcem jest francuski aktor Vincent Cassel. Dlaczego Włoszka tak długo odkładała macierzyństwo?

"Wcześniej po prostu nie byłam gotowa na doświadczenie tak ogromne, wymagające, odpowiedzialne. Trudno mi było wyobrazić sobie, że oddaję komuś siebie, stawiam na drugim miejscu własne ambicje. Myślę, że po prostu bardzo długo, być może za długo, czułam się dzieckiem" - wyznała.

Monica Bellucci: Bellissima 1 / 15 Urodzona 30 września 1964 roku Monica Bellucci początkowo zajmowała się modelingiem - jej zdjęcia pojawiały się w najpoczytniejszych magazynach, pozowała dla najsłynniejszych fotografów. Kariera modelki jest jednak krótka, dlatego podobnie jak wiele koleżanek po fachu postanowiła spróbować swoich sił w filmie. W 1990 roku zagrała swoją pierwszą rolę w produkcji telewizyjnej "Życie u boku dzieci" w reżyserii Dina Risiego, a jej debiutem kinowym była "La Riffa" z 1991 roku, gdzie wcieliła się we Francescę, wdowę zmuszoną do uprawiania prostytucji... Następnie piękność pojawiła się u samego Francisa Forda Coppolli. Słynny reżyser wypatrzył ją w jednym z magazynów i tylko na podstawie zdjęć dał jej niewielką rólkę w swoim "Drakuli" (1992). Źródło: materiały prasowe udostępnij

Monica Bellucci: Nie przeraża mnie nagość

Bellucci nigdy nie unikała trudnych i wymagających ról. Po tym jak w 2002 roku rozebrała się w filmie "Nieodwracalne", powiedziała: "Nie przeraża mnie nagość, ponieważ nie ma dla mnie nic piękniejszego niż ludzkie ciało". W produkcji "Za ile mnie pokochasz?" (2005), gdzie wcieliła się w ekskluzywną prostytutkę, też pokazała większość swoich walorów. W prostytutkę aktorka wcieliła się także w filmie akcji "Tylko strzelaj" (2007). Jego głównym bohaterem był grany przez Clive'a Owena Smith, który przyjmuje poród podczas strzelaniny, a następnie postanawia chronić noworodka przed armią uzbrojonych bandytów. W filmie "Gorące lato" (2001) Philippe'a Garrela Bellucci znów pokazała, że nie przeraża jej rozbieranie się na ekranie - wystąpiła nago, mimo że była zaledwie sześć tygodni po narodzinach swej drugiej córki.

Cannes 2017: Monica Bellucci na ustach wszystkich 1 / 6 "Gorąca ceremonia" - tak uroczyste otwarcie 70. Festiwalu Filmowego w Cannes komentuje francuska prasa. Wielkie emocje wzbudziła suknia prowadzącej galę - Moniki Bellucci. Źródło: AFP udostępnij

Bellucci może też poszczycić się mianem najstarszej aktorki, która zagrała dziewczynę Bonda - w "Spectre" Sama Mendesa wcieliła się w piękną i tajemniczą Lucię Sciarrę.



"To był piękny pomysł - pokazać kobietę, która już nie jest młoda, jednak wciąż jest kobieca. To właśnie ją ocala, mimo że piękno młodości już jej nie dotyczy" - aktorka mówiła na premierze filmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monica Bellucci i Lea Seydoux o filmie "Spectre" Bauer UK

Czytaj również:

"Dom Gucci": W imię Ojca, Syna i Lady Gagi [recenzja]

Tylko w Interii! Cary Fukunaga i Linus Sandgren: Bond na miarę naszych czasów



"Kochankowie z Internetu 2": Casting do serialu dokumentalnego Polsatu