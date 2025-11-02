Koszmarny październik w kinach. Tak źle nie było od lat

Najbardziej dochodowym filmem w amerykańskich kinach w październiku 2025 roku okazał się "Tron: Ares", który zarobił 63 miliony dolarów. Jednak przy budżecie wynoszącym nawet 220 milionów dolarów trudno nazwać to sukcesem. Na drugim miejscu znalazł się "Czarny telefon 2" z wynikiem 53 milionów dolarów. Podium zamyka "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", film promujący najnowszy album popularnej piosenkarki.

Wiele wyczekiwanych filmów okazało się frekwencyjnym rozczarowaniem. Wśród nich są "Springsteen: Ocal mnie od nicości", "Smashing Machine", "Po polowaniu", "Kiss of the Spider Woman", "Bugonia" i "Anemone".

Najsłabszy październik w kinach od 27 lat

W ostatnich 27 latach słabsze dochody przyniósł tylko październik 1997 roku, gdy sprzedaż biletów przyniosła 385,2 milionów dolarów (nie liczymy 2020 roku, gdy większość kina były zamknięte). W 1998 roku zyski wyniosły 455,6 milionów dolarów. Rok później było to już ponad 600 milionów dolarów.

Koszmarny październik w kinach. Jakie są tego przyczyny?

Dziennikarze "The Hollywood Reporter" wskazują, że amerykański przemysł filmowy wciąż odczuwa skutki strajków aktorów i scenarzystów z 2023 roku, które przyniosły opóźnienia wielu premier. Inne zostały przeniesione na dalsze miesiące – między innymi "Mortal Kombat 2", które zadebiutuje dopiero w maju 2026 roku.

Według THR październikowy repertuar drastycznie rozminął się z oczekiwaniami widowni. Nie udało się jej zainteresować ani filmami starającymi się o nagrody ("Smashing Machine", "Kiss of the Spider Woman"), ani próbą wskrzeszenia kultowej serii ("Tron: Ares"). Dziennikarze dodają, że gdyby nie zapowiedziany w ostatniej chwili dokument promujący płytę Taylor Swift, sytuacja byłaby jeszcze gorsza.

Listopadowy box-office odrobi straty zeszłego miesiąca?

Należy zaznaczyć, że sytuacja powinna poprawić się w listopadzie. Swą premierę ma wówczas wiele wyczekiwanych produkcji, między innymi "Uciekinier", "Wicked: Na dobre" i "Zwierzogród 2".