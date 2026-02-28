Kolejny głośny projekt gwiazdora. Premiera jeszcze w tym roku

"Hotel Teheran" Guya Moshe z premierą w 2026 roku

"The Hollywood Reporter" informuje, że Inaugural Entertainment nabyło prawa do dystrybucji krajowej filmu "Hotel Teheran" autorstwa scenarzysty i reżysera Guya Moshe. Premiera kinowa ma odbyć się pod koniec 2026 roku.

Fabuła filmu rozgrywa się w Iranie i koncentruje się na Larrym, Tuckerze i grupie byłych agentów CIA, którzy mają nadzieję na brawurową akcję ratunkową w tytułowej stolicy, aby odkupić się po nieudanej misji.

Wielkie nazwiska w obsadzie

Główne role w produkcji zagrali Liam Neeson, Zachary Levi i Quincy Isaiah. W obsadzie pojawią się też Wes Chatham, Jake Choi, Augusto Augilera, Grant Harvey, Elnaaz Norouzi, Navid Negahban, Lara Wolf, Annet Mahendru i Titus Welliver

Moshe wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Markiem Baccim i Ronem Hutchinsonem.

"Guy Moshe stworzył porywający, nośny na całym świecie thriller z niezwykłą obsadą. Z Zacharym Levim i Liamem Neesonem na czele, film oferuje zarówno wciągającą akcję, jak i emocjonalną głębię. Wierzymy, że to właśnie takie kinowe wydarzenie widzowie pragną przeżyć na dużym ekranie" - mówi Kevin Weisberg, założyciel Inaugural Entertainment.

