Najgłośniejsze nazwiska w obsadzie. Ten film może być światowym hitem

Powieść Audrey Niffenegge z gwiazdorską obsadą

Nadchodzi adaptacja bestsellerowej powieści Audrey Niffenegger "Three Incestuous Sisters". Włoska reżyserka Alice Rohrwacher wyreżyseruje luźno oparty na książce scenariusz, który napisała z Ottessą Moshfegh. Na ten moment dokładna fabuła filmu pozostaje tajemnicą. Sama powieść opowiada o trzech niezwykłych siostrach, mieszkających w domu nad brzegiem morza.

Twórcom filmu udało się zgromadzić prawdziwie gwiazdorską obsadę. Według doniesień "Deadline", wystąpią Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley i Josh O'Connor. Film zostanie sfinansowany i wyprodukowany przez Indian Paintbrush. Johnson i Ro Donnelly będą produkować dla TeaTime Pictures, a Steven Rales dla Indian Paintbrush. Rohrwacher również zajmie się produkcją.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w kwietniu 2026 roku.

Dakota Johnson przygotowuje się do swojego reżyserskiego debiutu. Saoirse Ronan obecnie kręci film Sama Mendesa o Beatlesach, w którym zagra Lindę McCartney. Jessie Buckley ostatnio została nagrodzona Złotym Globem za swój występ w "Hamnecie". Jest również nominowana do Oscara. Z kolei Josh O'Connor niedawno pojawił się w trzeciej odsłonie serii "Na noże".

