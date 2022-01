"Widziałam tę (...) część już z sześćdziesiąt razy i uważam, że wyszedł nam fajny film. W sensie komediowym myślę, że najmocniejszym ogniwem jest trio Dorota Stalińska, Katarzyna Skrzynecka i Maciej Zakościelny. Ale i jest smutny akcent tej premiery, czyli wspomnienie aktorów, którzy zagrali, ale których już z nami nie ma" - scenarzystka Ilona Łepkowska powiedziała w rozmowie z "Faktem".

"Kogel Mogel 4": To były ich ostatnie kinowe role

Pomysłodawczyni serii "Kogel Mogel" wspomniała Katarzynę Łaniewską , która w w "Koglu Moglu" wcielała się panią Solską, mamę Kasi. "Była na planie do ostatniej swej chwili. Zmarła dwa miesiące po zakończeniu zdjęć. Gdy pracowała, czuła się już kiepsko, ale nie wyobrażała sobie, by mogła nie zagrać w 'Koglu Moglu'. Dała tej postaci tak wiele z siebie" - powiedziała Łepkowska.

Reklama

"Z wielkim żalem przyjęliśmy do wiadomości informację o odejściu wybitnej aktorki Pani Katarzyny Łaniewskiej. Bez niej nie byłoby Kogla-Mogla jakiego znacie, tysiąca żartów oraz wzruszeń. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy szansę na tę współpracę. Całej rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje" - po śmierci Łaniewskiej twórcy filmu "Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" napisali na Instagramie promującym produkcję.



"Kogel Mogel 4" był też ostatnim ekranowym występem dwóch kolejnych aktorów.



"Druga osoba to Paweł Nowisz , który zagrał sąsiada solskich Goździka. Pojawia się też, w małej, ale znaczącej roli Krzysztof Kiersznowski , który był moim wielkim przyjacielem, więc o jego odejście było dla mnie wyjątkowo smutne. Znaliśmy się prawie 40 lat" - Łepkowska wspomniała kolejnych dwóch aktorów, którzy odeszli w 2021 roku.



Paweł Nowisz: Najlepsze role 1 / 8 Paweł Nowisz był aktorem teatralnym, filmowym i serialowym. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, produkcjach telewizyjnych, teatralnych i serialowych. Źródło: Gallo Images Poland Autor: Krzysztof Wellman/Afa Pixx udostępnij

Katarzyna Łaniewska zmarła w grudniu 2020 w wieku 87 lat. Paweł Nowisz odszedł w październiku 2021. Miał 81 lat. W tym samym miesiącu pożegnaliśmy też Krzysztofa Kiersznowskiego. Pamiętny odtwórca "Wąskiego" w "Kilerze" miał 70 lat.

Krzysztof Kiersznowski: Mistrz drugiego planu 1 / 8 "Nie lubię narzekać, skarżyć się, użalać nad sobą, że nie gram głównych ról. Bilans zysków i strat jest dla mnie satysfakcjonujący. Wydaje mi się, że mam sympatię statystycznego widza, niekiedy udaje mi się uniknąć płacenia mandatów za złe parkowanie, bo strażniczka miejska zna moją twarz z 'Barw szczęścia'. Zdobyłem prestiżowe nagrody za 'Statystów' i 'Cześć Tereska'. Słowem - jest się z czego cieszyć, zamiast zgrzytać zębami" - aktor mówił kilka lat temu w rozmowie z magazynem "Telemax". Źródło: AKPA Autor: AKPA udostępnij

Tajemnicza śmierć Dariusza Siatkowskiego

Katarzyna Łaniewska czy Paweł Nowisz i Krzysztof Kiersznowski nie są jedynymi aktorami serii "Kogel-mogel", których nie ma już wśród nas. Po latach ogromne emocje budzi wciąż tajemnicza śmierć Dariusza Siatkowskiego .



28-letni aktor wcielił się w Pawła Zawadę, przystojnego i elokwentnego absolwenta Wyższej Szkoły Rolniczej, który po powrocie ze stażu w Holandii zamierza utworzyć nowoczesne gospodarstwo. Zakochuje się też w głównej bohaterce, Kasi Solskiej (w tej roli Grażyna Błęcka-Kolska) i bierze z nią ślub. Sukces filmu sprawił, że już rok później nakręcono drugą część, w której mogliśmy śledzić dalszy rozwój ich związku i małżeńskich perypetii.

Dariusz Siatkowski: Niewykorzystana szansa 1 / 7 Dzięki roli Pawła Zawady w filmie "Kogel-mogel", a później jego kontynuacji "Galimatias, czyli kogel-mogel II", na zawsze zapisał się w historii polskiej kinematografii. Lecz po sukcesie obu filmów nie wykorzystał swojej szansy na wielką karierę. Związał się w Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi. Na małym ekranie pojawiał się rzadko, w drobnych rólkach i epizodach. ("Życie na gorąco") Źródło: East News Autor: INPLUS udostępnij

Po sukcesie obu filmów Dariusz Siatkowski nie zachłysnął się sławą. Wrócił do teatru w Łodzi, gdzie stworzył wiele znakomitych kreacji. Za rolę tytułową w tragedii Sofoklesa "Król Edyp" (1999) zdobył Złotą Maskę za najlepszą rolę męską, postać Johna Proctora w spektaklu Arthura Millera "Czarownice z Salem" (2001) przyniosła mu nagrodę na 41. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, a za Astrowa w "Wujaszku Wani" Antoniego Czechowa odebrał drugą Złotą Maskę. W latach 90. można było go zobaczyć w filmach Władysława Pasikowskiego (m. in. "Słodko gorzki" i "Kroll") czy Kazimierza Kutza ("Śmierć jak kromka chleba"), jednak przed kamerą już nigdy nie udało mu się wykreować roli na miarę Pawła Zawady.



11 października 2008 roku ciało Dariusza Siatkowskiego znaleziono w pokoju jednego z hoteli pod Łodzią. Ponieważ aktor nie zmagał się z chorobą, jego nagła śmierć wywołała falę spekulacji. Mówiono, że przedawkował leki, które zażywał w związku z zapaleniem górnych dróg oddechowych, lecz niektórzy twierdzili, że przyczyną mogły być np. narkotyki i alkohol. Żadna z hipotez nigdy nie została potwierdzona.



"Kogel-mogel": Galimatias 1 / 9 W środę, 15 sierpnia, mija 30 lat od premiery filmu "Kogel-mogel" Romana Załuskiego, do którego scenariusz napisała Ilona Łepkowska. Produkcja uważana jest za jedną z najlepszych polskich komedii i wciąż bawi kolejne pokolenia amatorów rodzimego kina. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku