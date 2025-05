Klub Festiwalowy Nowych Horyzontów otwiera swoje drzwi! Kino i muzyka w doskonałej harmonii

Klub festiwalowy ponownie otwiera swoje drzwi! To właśnie tutaj, w miejscu wypełnionym kinofilską energią i o niezapomnianym charakterze, będzie rozgrzewała się publiczność Nowych Horyzontów.

Klub festiwalowy w Arsenale wypełni się koncertami i filmową energią przekutą w klubowe doznania w najlepszym wydaniu. Prezentujemy pierwsze wieści dotyczące Klubu Festiwalowego w Arsenale podczas 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty.

Na rapie zdzieramy gardła

W tym roku w programie Klubu rap będzie miał bogatą reprezentację - swoje koncerty zagrają dwie osobowości współczesnego rapu: Hubert. i Zdechły Osa.

Hubert. - artysta alternatywnego pokolenia młodych twórców, pochodzący ze Szczecina. W ostatnich latach niezależnie wydał trzy albumy, które samodzielnie skomponował i wyprodukował. Mimo dystansu do nadmiernej ekspozycji, jego niszowa aktywność na TikToku przyciągnęła uwagę wielu słuchaczy.

Zdechły Osa to twórca, którego nie sposób nazwać ani raperem, ani rockmanem, ale bez wątpienia jedna z bardziej wyrazistych osobowości polskiego undergroundu. Choć niełatwo go sklasyfikować, to jednak z łatwością można go odróżnić od innych młodych polskich twórców. Wstęp na oba wydarzenia jest biletowany, a sprzedaż rozpocznie się wkrótce.

Bez ram, bez hierarchii

Punktem wyjścia tego audiowizualnego wydarzenia jest muzyka — DJ set grany na żywo, inspirowany playlistą przygotowaną przez Wilhelma Sasnala. To nie ilustracja, lecz równorzędna warstwa opowieści — DJ set splata się z filmami bohatera jednej z tegorocznych retrospektyw, tworząc spójną całość.

Na uczestników czeka intrygujący wieczór, podczas którego dźwięk i obraz przenikają się nawzajem — budując harmoniczne doznania.

Oxford? Mamy we Wrocławiu

Czy po ponad dziesięciu latach grania można mieć poczucie, że dopiero zaczyna się swoją muzyczną przygodę i ma się jeszcze wiele do powiedzenia? Tak właśnie czuje się Oxford Drama rok po wydaniu swojego czwartego albumu "The World Is Louder". Możliwość zaprezentowania swojej twórczości w trakcie Nowych Horyzontów będzie dla zespołu spełnieniem marzeń, bo jako wrocławianie i fani kina wiele razy byli uczestnikami tego festiwalu, na który sami, jak zdradzają, wyczekują każdego lata.

Królestwo za DJ set

DJ Vizril to Bby DJ zakochany w techno, łamanym rytmie i odrobinie kiczu. Wywodzi się z teatralno-filmowego świata, a decki traktuje jak performatywną scenę do eksploracji dźwięku i emocji. W Arsenale zagra specjalny set z cytatami z “Królestwa" i gościnnym udziałem reżysera filmu, Michała Ciechomskiego.

W Arsenale odbędą się także recital Marcina Maseckiego, kultowe już karaoke prowadzone przez Franka Warzywa i Młodego Buddę, Quiz Filmowy Godardowskie Igraszki + przyjaciele i szereg innych wydarzeń.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia poznamy 1 lipca.