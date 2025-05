"13 dni do wakacji" przenosi nas do świata, gdzie weekendowa impreza w nowoczesnym domu zamienia się w koszmar. Gdy ktoś na zabawę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc staje się walką o przetrwanie. Technologia zawodzi – napastnik przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie.

Twórcy zapowiadają "13 dni do wakacji" jako realistyczny, duszny thriller społeczny; spotkanie młodzieżowego horroru z brutalną prawdą o świecie, który tylko z pozoru jest bezpieczny. Publiczność Nowych Horyzontów będzie mogła spotkać się w czasie festiwalu z reżyserem i współscenarzystą Bartoszem M. Kowalskim, producentką i współscenarzystką Mirellą Zaradkiewicz oraz Katarzyną Gałązką, odtwórczynią głównej roli.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Co w sekcji Nocne Szaleństwo?

Sekcja Nocne Szaleństwo jest stałym i lubianym punktem programu festiwalu Nowe Horyzonty. Znajdują się w niej dzieła łamiące schematy i bawiące się gatunkami filmowymi. W tym roku, obok "13 dni do wakacji", trafiły do niej między innymi "Śmierć jednorożca" Alexa Scharfmana, "Hallow Road" Babaka Anvariego i "Zabić dżokeja" Luisa Ortegi.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia poznamy 1 lipca.