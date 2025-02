2025 Rokiem Wojciecha Jerzego Hasa

Wojciech Jerzy Has został jednym z patronów 2025 roku. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2025 Rokiem Wojciecha Jerzego Hasa (1925-2000). 1 kwietnia przypada 100. rocznica urodzin wybitnego scenarzysty i reżysera, rysownika i rektora łódzkiej Szkoły Filmowej - autora takich filmów, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie" , "Pożegnania" , "Lalka" , "Sanatorium pod Klepsydrą" , "Pętla" czy "Jak być kochaną" .

Reklama

Pomysłodawcą projektu jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a do inicjatywy dołączyły Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu i Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.



W ramach obchodów Roku Hasa zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń specjalnych. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Kino na Granicy odbędzie się pokaz filmu "Rękopis znaleziony w Saragossie" , który miał premierę 60 lat temu.

"Rękopis znaleziony w Saragossie" na Kinie na Granicy

"Obraz, powstały na kanwie powieści Jana Potockiego, zyskał światową sławę i zachwycił takich twórców jak David Lynch, Lars von Trier czy Martin Scorsese. To chyba dobry moment, by zapowiedzieć, w programie 27. Kina na Granicy zaplanowaliśmy dla Was specjalny pokaz filmu Hasa" - informują organizatorzy Kina na Granicy na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.



"Będzie on również wspaniałą okazją, by uczcić setną rocznicę urodzin reżysera, która przypada w tym roku. 'Rękopis znaleziony w Saragossie' na wielkim ekranie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie! Serdecznie zapraszamy" - dodają.



Wybitny film Wojciecha Jerzego Hasa początkowo został lepiej przyjęty za granicą. W Europie i Stanach Zjednoczonych film ukazał się w skróconej wersji (z 180 do 125 lub 152 minut), a mimo to zyskał status kultowego. Wśród jego miłośników znaleźli się Martin Scorsese i Francis Ford Coppola, którzy sfinansowali rekonstrukcję "Rękopisu znalezionego w Saragossie" do pełnego metrażu.

27. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2025 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Interia jest patronem medialnym Kina na Granicy.

Zdjęcie "Rękopis znaleziony w Saragossie" na festiwali Kino na Granicy / materiały prasowe



Czytaj więcej na https://film.interia.pl/wiadomosci/news-polskie-filmy-uwielbiane-za-granica-sa-zaliczane-do-klasyki-,nId,7837535#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome