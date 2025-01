Wojciech Jerzy Has jednym z patronów 2025 roku. Wybitnego twórcę ceni cały świat

Wojciech Jerzy Has to jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, autor tak głośnych produkcji, jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Lalka" czy "Jak być kochaną". "Chyba żaden inny polski filmowiec nie cieszy tak niepodważalną estymą jak Has, a pełne podziwu wypowiedzi twórców tej miary, co Martin Scorsese, stanowią potwierdzenie wielkości tego artysty" - mówi Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Łodzi. 1 kwietnia przypada 100. rocznica urodzin artysty, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2025 "Rokiem Wojciecha Jerzego Hasa".

Wojciech Jerzy Has na planie filmu "Sanatorium pod Klepsydrą" (1973) /filmpolski.pl /materiały prasowe