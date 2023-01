Keanu Reeves uważany jest za jednego z najmilszych hollywoodzkich aktorów. Nie uważa się za wielką gwiazdę, a pieniądze nie są dla niego istotne. Jak jednak rozpoczęła się jego kariera? Co spowodowało, że wciąż jest tak szanowany? Poznajmy życiorys filmowego Johna Wicka.

Młodość i ciągłe przeprowadzki Keanu Reevesa

Keanu Reeves urodził się 2 września 1964 roku w Bejrucie. Jego ojciec - pół-Hawajczyk i pół-Chińczyk był ginekologiem. Matka, Brytyjka, była projektantką kostiumów. Para rozwiodła się, gdy Keanu był jeszcze dzieckiem. Chłopak wyjechał z matką do Nowego Jorku. Finalnie po wielu przeprowadzkach na stałe pozostali w Toronto.

Przez ciągłe przeprowadzki i zmianę szkół, Keanu miewał różne problemy. Cierpiał na dysleksję i nie mógł znaleźć wspólnego języka z rówieśnikami. Pomimo dobrych ocen, miewał również problemy z nauczycielami. W efekcie porzucił edukację już w wieku 17 lat i skupił się na pracy zarobkowej.

Zdjęcie Alex Winter i Keanu Reeves / Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / Agencja FORUM

Od Coca-Coli do Matrixa

W chwilach wolnych od pracy Keanu udawał się do wytwórni filmowych i telewizyjnych. Stopniowo zdobywał role w teatrze. Pewnego dnia zauważył go jeden z kanadyjskich reżyserów, dzięki któremu jego kariera zaczęła kwitnąć. Pojawił się w reklamie Coca-Coli, a od 1985 roku widujemy go regularnie na ekranach.

Światową sławę zyskał po zagraniu w 1994 roku w filmie "Speed: Niebezpieczna prędkość" z Sandrą Bullock. Zrezygnował jednak ze współpracy przy kolejnych częściach. Poświęcił się spektaklowi "Hamlet" w Royal Manitoba Theatre Centre. W 1997 roku ponownie zrobiło się o nim głośno za sprawą filmu "Adwokat diabła".

Największą popularność osiągnął jednak za sprawą filmu "Matrix" z 1999 roku . Po premierze produkcji sióstr Wachowski nawet najzagorzalsi krytycy docenili jego kunszt aktorski. Uważa się również, że po premierze "Matriksa" inaczej zaczęto traktować w mediach mniejszości etniczne. Kolejne filmowe sukcesy na koncie aktora to "Constantine" oraz "Przez ciemne zwierciadło".

John Wick i Johnny Silverhand

W ostatnich latach ponownie zrobiło się głośno o Keanu Reevesie. Wszystko za sprawą głównej roli w filmie "John Wick" z 2014 roku. Zrealizowano dwie kolejne części historii płatnego zabójcy, a w 2023 roku aktor ponownie wcieli się w rolę Baby Yagi (pseudonim bohatera).

Fani gier komputerowych także dobrze znają nazwisko artysty. Spowodowane to było współpracą z CD Projekt Red przy grze "Cyberpunk 2077". Keanu Reeves użyczył tam swojego wizerunku oraz głosu, stając się Johnnym Silverhandem.

Pomimo tragedii wciąż cieszy się życiem

Pomimo wielu sukcesów w karierze aktora, jego życie prywatne naznaczone jest tragediami. Pierwsza trauma miała miejsce w 1993 roku. Wtedy to stracił swojego najlepszego przyjaciela - Rivera Phoenixa (brata Joaquina).

Sześć lat później Keanu miał zostać ojcem. Niestety w ósmym miesiącu ciąży mała Ava urodziła się martwa. Był to szok zarówno dla niego, jak i jego ówczesnej partnerki - Jennifer Syme. Krótko później para się rozstała. Według relacji Reevesa para miała wrócić do siebie na krótką przed śmiercią Syme. 2 kwietnia 2001 roku aktorka zginęła w wypadku samochodowym, wracając z imprezy u Marylina Mansona. Prowadziła pojazd pod wpływem silnych leków. Miała 28 lat.

Zdjęcie Keanu Reeves podczas pogrzebu Jennifer Syme / Bauer-Griffin/GC Images / Getty Images

Mimo tak traumatycznych przeżyć Keanu Reeves dalej wierzy w możliwość rozwoju i ceni życie. W 2019 roku pojawił się na gali LACMA Art+Film w Los Angeles z pewną kobietą. Okazało się, że to Alexandra Grant - artystka i filantropka. Para niewiele mówi o swoim związku, lecz wszyscy trzymają kciuki za szczęście aktora.

Zdjęcie Keanu Reeves i Alexandra Grant / Clint Brewer Photography / BACKGRID / Agencja FORUM

Za co uwielbiamy Keanu Reevesa?

Aktor od lat ma własną fundację, skupiającą się na badaniach nad rakiem. Fundusze fundacji przeznacza również na szpitale dziecięce. Tam też poszła duża część jego zysków z "Matriksa".

Fani cenią w nim to, że oprócz bycia gwiazdą, jest również... zwykłym człowiekiem. Nie ma problemów z zaczepkami na ulicy ze strony fanów. Do zdjęć również chętnie z nim pozuje. Dodatkowo uważa, że pieniądze to nie wszystko. Zgodził się przy filmie "Adwokat diabła" na zmniejszenie swojej gaży, żeby można było zatrudnić Ala Pacino. Z kolei przy filmie "Dom nad jeziorem" wsparł finansowo asystenta kostiumowego. Groziła mu bowiem utrata mieszkania z powodu zadłużenia.

Przez wiele lat aktor mieszkał w hotelach. Przyznawał, że powodem takiego życia jest niechęć do sprzątania. Kupił jednak finalnie dom w Los Angeles. Założył również firmę Arch Motorcycle. Firma skupia się na składaniu i sprzedaży motocykli na zamówienie.

Keanu Reeves nie posiada żadnych zwierząt. Jednak Internet wciąż kojarzy go jako fana psów. Wszystko przez wiele wywiadów z tymi pupilami. Do tego przy pracy nad trzecią częścią "Johna Wicka" zauważono go jak w pełnej charakteryzacji wychodzi z filmowym pitbullem na spacer.

Powodów do wielbienia filmowego Johna Wicka jest dużo więcej. I fani o tym wiedzą. Tworzą nawet na jego cześć piosenki.

