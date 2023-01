Choć o rozwodzie Brada Pitta i Angeliny Jolie rozpisywały się media na całym świecie, zwaśnieni eksmałżonkowie dołożyli wszelkich starań, by chronić prywatność swoich dzieci. I wciąż to robią, bo czytelnicy tabloidów rzadko mają więc okazję poznać szczegóły z życia pociech słynnej pary. Latem zeszłego roku aktorka zrobiła wyjątek, by pochwalić się osiągnięciem 18-letniej córki Zahary , która dostała się wówczas do prestiżowego żeńskiego collage’u, kolegium sztuk wyzwolonych Spelman College. Szkoła ta należy do grupy uczelni założonych w celu ułatwienia afroamerykańskiej młodzieży dostępu do edukacji.

Pax Thien: Syn Angeliny Jolie tworzy pod pseudonimem Embtto

Teraz media w Stanach donoszą o sukcesie innej pociechy Jolie i Pitta - 19-letniego Paxa Thiena. Pochodzący z Wietnamu adoptowany syn aktorskiej pary coraz śmielej do świata sztuki. Jak informuje serwis "PageSix", nastolatek od pewnego czasu zajmuje się tworzeniem grafik. Cytowane źródło określa prace młodego artysty mianem "abstrakcyjnych dzieł powstających dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik cyfrowych". Swoją twórczość Pax zamierza teraz zaprezentować szerszemu gronu odbiorców - przygotowuje się on do wystawy w jednej z galerii sztuki znajdujących się w Tel Awiwie. Ceny jego prac nie zostały na razie ujawnione.