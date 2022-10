Po raz pierwszy w postać ukochanej przez widzów komiksowej Harley Quinn, Margot Robbie wcieliła się w 2016 roku w filmie "Legion samobójców" . Ostatnio powtórzyła ją w ubiegłym roku w filmie "Legion samobójców: The Suicide Squad" . W planach aktorki na najbliższe lata jest też powtórzenie roli Quinn w filmie "Gotham City Sirens". Zanim jednak dojdzie do jego premiery, wcześniej do kin powinien trafić film "Joker: Folie a Deux" . Joaquin Phoenix powtórzy w nim rolę Jokera, a obok niego wystąpi Lady Gaga ("Dom Gucci"). Jaką rolę zagra? Nieoficjalnie mówi się, że Harley Quinn.

Lady Gaga jako Harley Quinn? "Zrobi coś niesamowitego"

"Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Od początku powtarzałam, że chcę, aby rola Harley Quinn przechodziła z rąk wspaniałego aktora do rąk innego wspaniałego aktora. Tak jak role Makbeta czy Batmana" - mówi Margot Robbie w rozmowie z "MTV News", pytana o opinię na temat roli Lady Gagi w kontynuacji "Jokera".

"Ktoś ma okazję do pokazania swojego Batmana, ktoś inny do pokazania swojego Makbeta. A jeśli chodzi o takie postaci kobiece, to nie ma ich aż tak dużo. Jedną z nich jest postać królowej Elżbiety I, ale innych trudno szukać. Dla mnie to ogromny zaszczyt zaprezentować taką Harley, którą będą chciały zagrać inne aktorki. Myślę, że Lady Gaga zrobi z tą rolą coś niesamowitego" - kończy Robbie.

Nie wiadomo jeszcze, czy Lady Gaga rzeczywiście wcieli się w postać Harley Quinn w zapowiadanej jako częściowy musical kontynuacji komiksowego "Jokera". Wiadomo, że akcja filmu, który do kin trafi w 2024 roku, rozgrywać się będzie w Azylu Arkham. Szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił Arthur Fleck aka Joker i w którym poznaje Harley Quinn.

