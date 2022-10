Zwaśnieni eksmałżonkowie, którzy przed laty uchodzili za jedną z najpiękniejszych i najbardziej zgodnych par amerykańskiego show-biznesu, kontynuują swoje sądowe przepychanki. Jak donosi "New York Times", Angelina Jolie pozwała byłego partnera w związku z niesławnym lotem z 2016 roku.



Brad Pitt dusił własne dziecko i uderzył w twarz inne?

Na pokładzie samolotu doszło wtedy do karczemnej awantury, podczas której będący pod wpływem alkoholu Brad Pitt miał zaatakować - werbalnie i fizycznie - swoją żonę i ich dzieci. Pozyskane przez "Page Six" dokumenty sądowe zawierają sporządzony przez aktorkę szczegółowy opis feralnego incydentu. Gwiazdor "Bękartów wojny" miał uderzyć jedną z pociech, a drugą dusić.

Reklama

"Kiedy jedno z dzieci stanęło w obronie Jolie, Pitt rzucił się na własne dziecko, a Jolie złapała go od tyłu, aby go powstrzymać. Wtedy Pitt popchnął ją, raniąc jej plecy i łokieć. Dzieci odważnie próbowały się nawzajem chronić. Zanim awantura się skończyła, Pitt dusił jedno z nich, a drugie uderzył w twarz. Błagały go, aby przestał. Wszystkie były przerażone" - czytamy w dokumencie cytowanym przez "Page Six". W ciągu kilku następnych godzin aktor miał "wyłaniać się z tyłu samolotu, by krzyczeć i wypowiadać przekleństwa pod adresem żony i dzieci".

Jolie odpowiedziała w ten sposób na pozew, który Pitt wniósł przeciwko niej latem. Oskarżał ją wówczas o celowe niszczenie reputacji ich wspólnej firmy winiarskiej Château Miraval. Ona utrzymuje, że chciała pierwotnie sprzedać swoje udziały byłemu mężowi, jednak on próbował wymusić, by podpisała umowę o zachowaniu poufności, która zabraniałaby jej mówić publicznie o tym, że Brad znęcał się nad rodziną. Aktorka się na to nie zgodziła.



Angelina Jolie nie daje za wygraną

"Pani Jolie dołożyła wszelkich starań, aby chronić swoje dzieci przed ponownym przeżywaniem bólu, który Pitt im zadał. Kiedy jednak złożył pozew, chcąc odzyskać kontrolę nad życiem finansowym Jolie, poczuła się zobligowana do upublicznienia tych bolesnych spraw" - argumentują prawnicy aktorki.

Niedawno światło dzienne ujrzał raport FBI, z którego wynikało, iż po umorzeniu śledztwa przeciwko Pittowi, do sądu wpłynął anonimowy pozew. Jego autorka, figurująca w dokumentach jako "Jane Doe", domagała się wznowienia postępowania i aresztu dla Pitta. Zarzuty względem gwiazdora do złudzenia przypominały te, które znalazły się w nowym pozwie Jolie.



Reprezentująca "Jane Doe" prawniczka Amanda Kramer wyjaśniła, że pozew złożono anonimowo w celu "zapewnienia ochrony rodzinie". Jak zaznaczyła, dzieci w czasie wspomnianej awantury "doznały trwałej traumy i urazu psychicznego". W sierpniu jeden z dziennikarzy serwisu "Puck News" zdradził, że według jego informatora to właśnie Jolie jest autorką tego anonimowego pozwu.



Brad Pitt kontratakuje

Na odpowiedź prawników Brada Pitta nie trzeba było długo czekać. W oświadczeniu przesłanym CNN podkreślili, że Jolie zmienia swoją wersję zdarzeń podczas feralnego lotu wyjątkowo często.



"Historia Jolie jest ubarwiana za każdym razem, gdy jest opowiadana. Wciąż dodaje do swej narracji nowe, bezpodstawne tezy. Brad zaakceptował fakt, że będzie musiał ponieść odpowiedzialność za czyny, które popełnił, ale na pewno nie za to, czego nigdy nie zrobił. Te nowe domysły są kompletnym kłamstwem" - można przeczytać.

Osoba z bliskiego otoczenia gwiazdora również stwierdziła, że oskarżenia Jolie są bezpodstawne. "To niezwykle smutne, że ona wciąż przerabia opis zdarzenia sprzed sześciu lat, dodając coraz to nowe, zmyślone szczegóły. Miała okazję podzielić się tymi informacjami z organami ścigania, które podjęły decyzję, by nie wnosić zarzutów. Robi to z tylko sobie znanych pobudek" - skwitował w rozmowie z "People" znajomy aktora.