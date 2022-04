John Cena w filmie "Officer Exchange" wcieli się w rolę "Shepa" Sheparda, narwanego gliniarza, który ma do zrealizowania misję w Indiach. Łączy siły z oficerem tamtejszej policji i razem z nim wyrusza do walki z przemytnikami diamentów.

Scenariusz filmu "Officer Exchange" napisali Ben Zazove i Evan Turner. To autorzy czekającego na premierę filmu "The Out-Law" z Pierce’em Brosnanem i Adamem Devine’em, który pokaże platforma streamingowa Netflix. Produkcją "Officer Exchange" na zlecenie Amazon Studios zajmie się firma The Safran Company. John Cena będzie również jednym z producentów tego projektu.

John Cena: Aktor w cenie

Należąca do Petera Safrana firma The Safran Company stoi za wieloma hitami nakręconymi wcześniej dla studia Warner Bros. Wyprodukowała między innymi jedyny film z uniwersum DC, który zarobił w kinach ponad miliard dolarów, czyli "Aquamana" z Jasonem Momoą w roli głównej. Na koncie The Safran Company jest także "Shazam!" oraz "Peacemaker". Wszystkie te trzy produkcje wkrótce doczekają się kontynuacji.

Komedia "Officer Exchange" to jeden z kilku projektów, nad którymi pracuje obecnie John Cena. Byłego gwiazdora wrestlingu na pewno zobaczymy w drugim sezonie "Peacemakera", który został ogłoszony przed kilkoma tygodniami. Cena ukończył już zdjęcia do trzech kolejnych filmów, tj. szpiegowskiego "Argylle", thrillera "The Independent" oraz wybuchowego "Project X-Traction". W przygotowaniu są zaś są "Coyote vs. Acme" oraz "Freelance" Pierre’a Morela.

