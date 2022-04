Kilka tygodni temu syn aktora, Anthony, udzielił wywiadu radiu RTL, w którym przekazał, że jego ojciec chce poddać się eutanazji i jest gotowy mu w tym pomóc. Równocześnie opowiedział o tym, jak jego matka Nathalie Delon, która zmarła w styczniu 2021 na raka trzustki, także chciała poddać się tej procedurze.

Zdjęcie Anthony Delon i Alain Delon 2021 / Getty Images

Po wywiadzie, który odbił się szerokim echem, 86-letni Alain Delon potwierdził słowa swojego syna. Francuskie, włoskie oraz hiszpańskie media publikują pożegnalne słowa aktora.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez lata i byli dla mnie wsparciem. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia aktorów znajdą we mnie przykład nie tylko zawodowy, ale także życiowy, pomiędzy zwycięstwami i porażkami. Dziękuję wam. Alain Delon

Instagram Post

Alain Delon: Odejść na własnych zasadach

Francuski aktor, producent, scenarzysta i reżyser filmowy uznawany jest za twarz francuskiej Nowej Fali oraz symbol męskiego seksapilu.

Alain Delon wiele razy wspominał w wywiadach, że chciałby odejść na własnych warunkach. W jednej z ostatnich rozmów przyznał bez ogródek, że "starość jest do bani". "Jestem za godną śmiercią" - podkreślił.

Zdjęcie Alain Delon w 2019 roku / Laurent KOFFEL/Gamma-Rapho via Getty Images / Getty Images

Alain Delon: Śmierć żony

Alain Delon miał być poruszony sposobem, w jaki syn opiekował się jego żoną, Nathalie, która zmarła na raka trzustki w styczniu 2021 r. "Towarzyszyłem mojej matce" - wyznał Anthony w programie RTL. "Prawdą jest, że zdecydowała się umrzeć, tak jak żyła, to znaczy wtedy, kiedy zdecydowała, a więc wybrała eutanazję" - dodał.

Mężczyzna czuwał przy niej do samego końca. "Na szczęście nie uciekliśmy się do tej procedury. Mówię na szczęście, bo wszystko było gotowe. Mieliśmy taką osobę" - wyjaśnił. Warto dodać, że eutanazja jest nielegalnym zabiegiem we Francji.

"To prawda, że byłoby nam trudno trzymać ją za rękę i patrzeć, jak życie ją opuszcza. Więc nie mówię, że ostatnia noc była łatwa, ale finałowe godziny tak, bo odeszła w spokoju, zwolniła nas o szóstej rano i zmarła o 11 [...] Mój ojciec był tym bardzo wzruszony" - wspominał młody Delon.

Zdjęcie Alain Delon i Nathalie Delon / REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images / Getty Images

W ostatnich wywiadach Alain Delon ostrzegał już, że nie zawaha się przed zastosowaniem eutanazji, jeśli będzie to konieczne. "Jestem za" - powiedział w zeszłym roku w wywiadzie dla TV5 Monde. "Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest możliwa, a po drugie, uważam ją za najbardziej logiczną i naturalną rzecz, jaką można zrobić" - stwierdził gwiazdor.

Jego zdaniem, "od pewnego momentu człowiek ma prawo odejść spokojnie, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki i inne rzeczy". Delon wyznał również, że wraz ze swoimi prawnikami rozdzielił już swój majątek.

Przypomnijmy, że 86-letni legendarny francuski aktor miał w sierpniu zeszłego roku temu "lekki" wylew i udar mózgu, po którym trafił do kliniki w Szwajcarii.