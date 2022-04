Cary Fukanaga to amerykański reżyser i scenarzysta, który odpowiadał za pierwszą serię świetnie przyjętego serialu "Detektyw" - nagrodzoną go za niego statuetką Emmy. Ponadto ma na koncie takie filmy, jak "Jane Eyre" , "Beast of No Nation" oraz "Nie czas umierać" , najnowszą odsłonę przygód Jamesa Bonda.



Tuż przed jej premierą mówił w wywiadzie dla Interii: "Toczy się dyskusja, którą drogą to wszystko pójdzie. Czy ma być to kobieta? Afroamerykanin? A może osoba transseksualna? Ja osobiście uważam, że jest to dobra okazja do zastanowienia się, czy te grupy w ogóle potrzebują wejścia w te buty. Czy potrzebują stać się Bondem? Czy może zasługują na własnych bohaterów, nową reprezentację i nową opowieść, która zamiast nurzać się w nacechowanym od samego początku patriarchalnie schemacie powieści Fleminga, bliższa będzie współczesnego społeczeństwa? W pewnym sensie to patowa sytuacja. Niezależnie od tego, co postanowi studio, pojawią się głosy, że zmiana bohatera jest niewystarczająca lub zbyt radykalna. A ja myślę, że Bond może po prostu pozostać Bondem".

Twórca w swoich mediach społecznościowych chętnie dzieli się zakulisowymi informacjami ze swoich kolejnych produkcji czy też zdjęciami z premier. Ostatnio jednak zostały one zdominowane przez wojenne materiały prosto z Ukrainy. Okazuje się, że Fukanaga od ponad tygodnia przebywa w ogarniętym wojną kraju, a swój pobyt dokumentuje przede wszystkim na Instagramie.

Urodzony w Oakland reżyser publikuje na swoim profilu zdjęcia pokazujące koszmar wojny. Dzieli się również wstrząsającymi historiami ludzi, którzy w wyniku rosyjskiej agresji stracili rodzinę, przyjaciół i często cały dorobek życia.

"To jest prawdziwe. To dzieje się teraz" - zapewniał Fukanaga pod zdjęciami prowizorycznych mogił w środku miasta.

"To dla wszystkich tych, którzy piszą, że nie pokazuję rosyjskiej perspektywy" - napisał, pokazując z kolei gruzy i wraki samochodów.

Reżyser "Nie czas umierać" oddaje również głos zwykłym Ukraińcom. Zamieszcza szokujące przeżycia osób, których życie już nigdy nie będzie takie samo.



Fukanaga porusza się po Ukrainie z ludźmi z World Central Kitchen. To organizacja non-profit założona przez szefa kuchni José Andrésa. Jej członkowie na terenie naszego wschodniego sąsiada dostarczają jedzenie i leki potrzebującym.

"Przeważnie starsi, chorzy i głodni, ich trauma wyrażała się w pustym niedowierzaniu, potem łzach, pocałunkach i długich rozpaczliwych uściskach. Zaczęli nadjeżdżać ze wszystkich kierunków i rozmawiać z kimkolwiek, kto chciał ich słuchać, z drżącymi rękami i głosami" - relacjonował reżyser szokujące przeżycia osób ocalałych z masakry w Buczy.

Fukunaga pisał również o ciałach leżących na ulicach, masowych grobach i ludziach pogrzebanych pod gruzem. "Ciągle dochodzę do siebie po tym, co zobaczyłem w Irpieniu i Buczy" - brzmiał kolejny z jego szokujących wpisów.

