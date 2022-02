Od wczoraj oczy całego świata zwrócone są w stronę Ukrainy, a miliony ludzi solidaryzują się broniącym swojej wolności. Podobny gest wsparcia chciał pokazać John Cena , którego widzowie doskonale znają z filmu "Legion Samobójców" i tytułowej roli w serialu "Peacemaker" , który można od stycznia oglądać na HBO GO. To właśnie do tej ostatniej produkcji aktor nawiązał w swoim czwartkowym wpisie na Twitterze.



"Gdybym mógł w jakiś sposób w prawdziwym życiu przywołać moce Peacemakera, myślę, że byłby to świetny czas, aby to zrobić" - napisał Cena, komentując doniesienia o napaści Rosji na Ukrainę.

John Cena wspiera Ukrainę, promując serial

Aktor zapewne chciał dobrze, ale nie zauważył, że łączenie serialowej fikcji z realną tragedią jest co najmniej niestosowne. Uzmysłowili mu to komentujący ten wpis fani. Część z nich zarzuciła aktorowi brak wyczucia i wrażliwości, inni stwierdzili, że cynicznie wykorzystał dramat Ukraińców do promowania nowego serialu.



"To zły czas na promowanie cholernego programu telewizyjnego. Proszę to usunąć. Ludzie umierają" - grzmiała jedna z komentujących osób. Wtórowali jej kolejni internauci, którzy uznali, że taki wpis jest "głupi i bezduszny", pozbawiony wyczucia i dobrego smaku. Byli też tacy, którzy podpowiedzieli Cenie, że jednak może sporo zrobić. Choć bowiem nie ma supermocy, to ma pieniądze i status, które może wykorzystać, aby realnie pomóc osobom, które ucierpiały w tej wojnie.



