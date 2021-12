Jennifer Aniston pojawiła się właśnie na okładce nowego numeru magazynu "The Hollywood Reporter". Gwiazda "Przyjaciół" i "The Morning Show" w obszernym wywiadzie opowiedziała o tym, jaki ma stosunek do niesłabnącego zainteresowania mediów jej życiem prywatnym. Laureatka Złotego Globu przyznała, że ma dość niekończącej się dyskusji na temat tego, dlaczego nie ma dzieci. Jak zauważyła, osoby ochoczo komentujące jej wybory nie mają tak naprawdę żadnej wiedzy na temat powodów podejmowanych przez nią decyzji. Zapytana o to, jak radzi sobie z powracającym jak bumerang pytaniem, dlaczego nie zdecydowała się na dziecko, 52-letnia aktorka wyjawiła, że dawniej te spekulacje mocno ją raniły.

Reklama

Jenninfer Aniston: Nie macie pojęcia, co się dzieje w moim życiu

"Kiedyś brałam to wszystko do siebie - pojawiające się co jakiś czas plotki o mojej ciąży i niewybredne komentarze w stylu: 'Och, wybrała karierę kosztem dzieci i rodziny'. Te bolesne i zwyczajnie ohydne plotki traktowałam bardzo osobiście" - zdradziła Aniston. I dodała, że dziś nie ma zamiaru tłumaczyć się z tego, iż nie została matką. "Nie macie pojęcia, co się dzieje w moim życiu, nie znacie mojej historii medycznej, nie wiecie, czy nie mam dzieci dlatego, że ich nie chciałam, czy może dlatego, że nie mogłam" - skwitowała aktorka.



Warto przypomnieć, że w przeszłości Aniston zapewniała, że chciałaby być matką. Mówiła o tym jeszcze w 2006 roku w wywiadzie udzielonym "Vanity Fair". "Nigdy nie mówiłam, że nie chcę mieć dzieci. Chciałam tego, nadal chcę i najpewniej zawsze będę chciała. Kobiety, które najbardziej mnie inspirują, mają dzieci i odnoszą sukcesy w życiu zawodowym. Czemu miałabym się ograniczać? Zawsze chciałam urodzić dzieci i nie mam zamiaru zrezygnować z tego doświadczenia dla kariery. Chcę mieć wszystko" - powiedziała wówczas gwiazda. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło.

Jennifer Aniston: Toksyczna relacja z matką

Aniston podkreśliła w najnowszym wywiadzie, że z nadmiernym zainteresowaniem mediów radzi sobie głównie dzięki wsparciu najbliższych. "Mam to szczęście, że mam wokół siebie wspaniałych, dojrzałych i mądrych ludzi, prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć" - zaznaczyła. To oni pomogli aktorce pokonać traumę spowodowaną trudną relacją z matką. "Dorastałam obserwując, jak nieustannie robi z siebie ofiarę i nie podobało mi się to. Dała mi przykład, kim na pewno nie chcę być w przyszłości. Była toksycznym człowiekiem, który unieszczęśliwiał wszystkich wokół" - powiedziała dobitnie Aniston.



Matka gwiazdy, Nancy Dow, też była aktorką, ale znacznie mniej znaną niż jej córka. W 2011 roku doznała kilku poważnych udarów, które upośledziły jej zdolność porozumiewania się z otoczeniem. Zmarła pięć lat później, w wieku 79 lat. Kilka miesięcy przed śmiercią matki Aniston wyjawiła w rozmowie z "The Hollywood Reporter", iż matka zawsze była wobec niej nadmiernie krytyczna. "Narzekała, że nie wyglądam tak, jak ona, gdy była w moim wieku, bo gdy była młoda, miała figurę modelki. Ode mnie oczekiwała tego samego. Była niezwykle małostkowa, potrafiła latami żywić urazę" - wyznała gwiazda.

Wideo Jennifer Aniston breaks down in tears while helping a family in need on The Ellen Show - Latest New

Zobacz również:

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka parą? "Kocham cię"

Twórca "Samych swoich" nie żyje. Miał 91 lat

Ostatni z wielkich. Wciąż nie chce się wierzyć, ilu lat dożył

Objawienie roku? 20-letnia piękność ma polskie korzenie!