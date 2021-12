"West Side Story": Rachel Zegler objawieniem roku?

Rachel Anne Zegler urodziła się 3 maja 2001 roku w Hackensack (New Jersey). Jest amerykańską aktorką, piosenkarką i youtuberką. Jej matka ma korzenie kolumbijskie, a ojciec pochodzi z Polski.

Zaczynała, występując w szkolnych musicalach. Do roli Marii w "West Side Story" została wybrana spośród 30 tys. aplikujących kandydatek.

W postprodukcji znajduje się obecnie film "Shazam! Fury of the Gods", w którym wystąpiła. Na ekrany kin ma trafić w 2023 roku.

W serwisie YouTube jest aktywna od 2015 roku. Od 2020 roku wideo Zegler, na którym śpiewa "Shallow", z filmu "Narodziny gwiazdy" , zebrało ponad 11 milionów wyświetleń na Twitterze.

Zdjęcie Rachel Zegler na uroczystej premierze filmu "West Side Story" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Rachel Zegler: "Marzenia się spełniają"

"Cóż, marzenia się spełniają" - napisała na swoim instagramowym profilu Rachel Zegler, potwierdzając w ten sposób artykuł zapowiadający jej nową rolę. 20-letnia aktorka wcieli się bowiem w postać Królewny Śnieżki, w nowej filmowej adaptacji bajki Disneya.

Według informacji podanych przez serwis "Deadline", zdjęcia do filmu mają się rozpocząć w Vancouver w 2022 roku. Za reżyserię odpowiadać będzie Marc Webb, a za muzykę do filmu Benj Pasek i Justin Paul, duet stojący chociażby za produkcją "La La Land".

Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm staną się integralną częścią ponownego odkrywania radości płynącej z tej klasycznej bajki Disneya powiedział Webb.

Producenci miesiącami szukali idealnej Śnieżki, jej występ w trakcie castingu był udany, jednak to pierwsze zdjęcia z filmu "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga, w którym Zegler wciela się w postać Marii, zrobiły największe wrażenie i to właśnie zdecydowało o zaangażowaniu jej do tej roli.



"West Side Story": W oczekiwaniu na premierę

"West Side Story" stanowi ponadczasową powieść o miłości Romea i Julii przeniesiona w realia amerykańskich przedmieść lat 50-tych. Para młodych ludzi, przeżywających swą pierwszą miłość, zostaje wmieszana w porachunki gangów, które prowadzą do tragedii. Wzruszająca historia, wspaniała muzyka i niezapomniane piosenki - można przeczytać w oficjalnym opisie fabuły filmu z 1961 roku.

Najnowsze "West Side Story" oglądali już krytycy i w większości wystawili świetne recenzje, w których często powtarza się, że jest to najlepszy film Spielberga od lat. To druga ekranizacja legendarnego musicalu. I choć pierwsza przeszła do historii kina jako jeden z najlepszych musicali wszech czasów, zarzucano jej brak różnorodności rasowej w obsadzie. W role Portorykańczyków wcielali się biali aktorzy.



Tym razem jest inaczej. Swój szacunek do różnorodności okazał też Spielberg, zwłaszcza gdy zdecydował, że większość hiszpańskojęzycznych dialogów w filmie nie będzie prezentowana wraz z angielskimi napisami.

"Powiedziałem reżyserce castingu Cindy Tolan, że nie będę brał udziału w przesłuchaniach osób, których rodzice bądź dziadkowie nie są Latynosami. Szczególnie jeśli chodzi o Portorykańczyków. Mamy 20 aktorów pochodzących z Portoryko. Było to bardzo ważne i wpisywało się w mój pomysł, by nie dodawać napisów do hiszpańskojęzycznych kwestii. Gdybym to zrobił, pokazałbym, że angielski jest ważniejszy od hiszpańskiego. Nie było na to miejsca w moim filmie. Musiałem szanować ten język na tyle, by nie dodawać do niego angielskich napisów" - wyjaśnił tę decyzję Spielberg.

Choć "West Side Story" wciąż czeka na premierę, wiadomo już, kiedy w kinach pojawi się kolejny film Spielberga. Półbiograficzny "The Fablemans" będzie miał premierę w przyszłym roku na Święto Dziękczynienia.

Zdjęcie Rachel Zegler na nowojorskiej premierze filmu "West Side Story" / Roy Rochlin/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie / Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM / Getty Images

