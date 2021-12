Kirk Douglas: Ostatni z wielkich

Kirk Douglas naprawdę nazywał się Issur Danielowicz Demski i przyszedł na świat w 1916 roku w miasteczku Amsterdam, w stanie Nowy Jork. Jego rodzice przywędrowali do USA z wioski znajdującej się na terenie dzisiejszej Białorusi. Tata Herszel, który w Europie cieszył się poważaniem, w USA musiał pracować jako śmieciarz.



W USA rodzina początkowo żyła na krawędzi ubóstwa. - Rodzice uchodzili za analfabetów. Nie znali ani słowa po angielsku. To dlatego, próbując zaskarbić sobie szacunek otoczenia, nauczyłem się języka - wyznał po latach Kirk. Wziął się za siebie z podziwu godnym uporem. Uprawiał wrestling, biegał, rzucał się na książki, a po cichu śnił o aktorstwie. I choć trudno w to uwierzyć, silna wola oraz potęga marzeń okazały się kluczem do sukcesu.



Na ekranie debiutował dosyć późno - jako trzydziestolatek. Kinomani zwrócili jednak na niego uwagę od razu po premierze filmu noir "Dziwna miłość Marty Ivers" (1946). Pierwsza wielka rola? W 1949 roku aktor wystąpił w dramacie Marka Robsona "Champion" - opowieści o ubogim chłopaku, który próbuje swoich sił w boksie. Piękna historia o walce z przeciwnościami losu przyniosła artyście pierwszą w karierze nominację do Oscara.



Po udanych kreacjach w kilku kolejnych "filmach czarnych", w 1952 roku aktor wystąpił w "Pięknym i złym" - dziś niekwestionowanym klasyku amerykańskiego kina. Wcielił się tu w rolę producenta filmowego, który próbuje wrócić na szczyt. Produkcja przypieczętowała gwiazdorski status Kirka, a sam film otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, które zamieniły się na pięć nagród Akademii. Tylko Kirk musiał obejść się smakiem... Z kolei "20 000 mil podmorskiej żeglugi" - przygodowy film, w którym Douglas zagrał w 1954 roku - jest dziś pamiętany jako jedno z największych osiągnięć ówczesnej kinematografii pod względem efektów specjalnych.



W dwa lata późniejszej "Pasji życia" Douglas wcielił się w słynnego malarza Vincenta Van Gogha. Nie ma wątpliwości, że ten film to kolejne arcydzieło na koncie Kirka. Obraz Vincente'a Minnelliego został również zapamiętany z uwagi na doskonałą rolę Anthony'ego Quinna , która przyniosła mu Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Kirk ponownie musiał się zadowolić jedynie nominacją, a także jedynym w karierze Złotym Globem.



W 1960 roku Douglas zagrał najsłynniejszą rolę w swojej karierze. W "Spartakusie" wcielił się w tytułową rolę przywódcy powstania gladiatorów. Produkcja zrealizowana z ogromnym rozmachem i wielkim (jak na tamte czasy) budżetem wzbudziła niezapomniane filmowe emocje i stała się jednym z najważniejszych filmów w historii kina.

W 1966 roku gościł w łódzkiej szkole filmowej, gdzie spotkał się ze studentami i dziennikarzami. Relacją z tej wizyty jest etiuda Marka Piwowskiego i Feriduna Erola: "Welcome Kirk".

W kolejnych latach Douglas najczęściej pojawiał się w westernach. Jednym z najbardziej znanych był "Zachodni szlak" (1967) - opowiadający o wyprawie szlakami XIX-wiecznego Oregonu - w którym gwiazdor wcielił się w rolę "ostatniego sprawiedliwego", który zaprowadza porządek, nie czekając na sądy. Ponadto artystę oglądaliśmy m.in. w "Ostatnim pociągu z Gun Hill" , "Ostatnim zachodzie słońca", "Pojedynku w Corralu O.K" czy "Wozie pancernym".

W 1968 roku odebrał nagrodę im. Cecila B. DeMille’a. American Film Institute umieścił go na 17. miejscu na liście największych amerykańskich aktorów wszech czasów.

Z kolei w 1981 r. otrzymał Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie przyznawane przez prezydenta USA. Pełnił funkcję ambasadora dobrej woli Departamentu Stanu USA. Jest kawalerem francuskiego orderu Legii Honorowej.

Z biegiem czasu starzejący się gwiazdor coraz rzadziej pojawiał się na ekranie. Przypomniał o sobie w ostatniej dekadzie minionego wieku za sprawą komedii: "Oscar" (1991) czy "Sknerus" (1994). Ta ostatnia opowiadała o rodzinie, która walczy o spadek po dziadku-milionerze. U schyłku swojej aktorskiej kariery Douglas udowodnił, że doskonale odnajduje się również w mniej poważnych kreacjach.



Ostatnimi filmami Kirka Douglasa były "Wszystko w rodzinie" (2003) i "Illusion" (2004). Ten pierwszy został zrealizowany w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Oprócz samego Kirka wystąpili w nim również jego syn Michael i wnuk Cameron . Komediodramat opowiadał o wielopokoleniowej familii, która próbuje odbudować wspólne relacje.

Douglas został zmuszony do przejścia na emeryturę m.in. ze względu na problemy z mową po udarze mózgu w 1996 roku. Choć po miesiącach pracy z terapeutą odzyskał władzę nad językiem, nie czuł już takiego komfortu przed kamerą jak wcześniej. W tym samym 1996 roku został artyście przyznany honorowy Oscar za jego wkład w rozwój kinematografii. Wcześniej był do tej nagrody trzykrotnie nominowany - za role pierwszoplanowe w filmach: "Champion" (1949), "Piękny i zły" (1952) oraz "Pasja życia" (1956).

"Ludzie zawsze pytają mnie o to, jak żyć długo i zdrowo. Nie mam żadnego przepisu. Ale myślę, że wszyscy mamy powód, aby być tutaj - napisał kilka lat temu w eseju opublikowanym w magazynie "Closer Weekly". - "I skoro wyszedłem cało z katastrofy śmigłowca i przeżyłem udar, to po to, żeby zrobić jeszcze coś dobrego na tym świecie, zanim z niego odejdę".

Kirk Douglas zmarł 5 lutego 2020 roku. O śmierci legendarnego aktora poinformował jego syn. "Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 103 lat opuścił nas dziś Kirk Douglas" - napisał na Facebooku Michael Douglas. "Dla świata był legendą, aktorem ze złotego wieku filmów, filantropem, którego przywiązanie do sprawiedliwości i wartości, w które wierzył, stanowiło dla nas wszystkich wyzwanie" - dodał gwiazdor.



Synowa Kirka, aktorka Catherine Zeta-Jones , która była w niezwykle bliskich relacjach z teściem od momentu, gdy w 2000 roku poślubiła Michaela Douglasa, napisała z kolei: "Będę cię kochać przez całe moje życie. Już za tobą tęsknię, śpij dobrze".

Zeta-Jones skomentowała także post wrzucony przez jej męża. "Zakończę słowami, które powiedziałem mu na jego ostatnich urodzinach: 'Tato, bardzo cię kocham i rozpiera mnie duma, że jestem twoim synem'" - napisał Michael Douglas, a Zeta-Jones dodała: "On także bardzo cię kochał, kochanie".



"Wychowywała go matka oraz siostry i kiedy był jeszcze chłopcem, musiał pracować, żeby pomóc rodzinie. Myślę, że część życia Kirka to potworny wysiłek, aby udowodnić sobie i zyskać uznanie w oczach ojca... Nawet cztery lata psychoanalizy nie zmienią dążeń, które zaczynają się od pragnienia, żeby sobie samemu udowodnić swoją wartość" - scharakteryzowała Kirka jego żona Anne Buydens, z którą byli małżeństwem aż 65 lat. Buydens zmarła 29 kwietnia tego roku, tuż po swoich 102. urodzinach.



Zdjęcie Nie do wiary! Kirk Douglas i Anne Buydens byli małżeństwem przez 65 lat / Earl Gibson III/WireImage

"Życie Kirka było niezwykle twórcze, pozostawił po sobie bogatą spuściznę filmową, która przetrwa przyszłe pokolenia, oraz historię wybitnego filantropa, pracującego na rzecz społeczeństwa i pokoju na świecie" - powiedział Michael Douglas.

Aktor przypomniał, że ojciec zagrał podczas trwającej siedem dekad karierze w ponad dziewięćdziesięciu filmach, a obrazy takie, jak "Spartakus" i "Wikingowie" uczyniły go jedną z największych gwiazd kina w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Zdjęcie Kirk Douglas był ostatnią z legend światowego kina / AFP

Jednak bardziej od sukcesów filmowych cenił to - podkreślił jego syn - że odegrał ważną rolę w likwidacji "czarnej listy Hollywood", czyli spisu aktorów, reżyserów i pisarzy, którzy byli odrzuceni z powodu powiązań z ruchem komunistycznym w latach 50. XX wieku.

