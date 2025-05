Nie trzeba nikomu przypominać, że seria "Harry Potter" zyskała status kultowej i na trwałe zapisała się w historii popkultury. Dla mnie, jako osoby urodzonej w latach 90., opowieść o młodym czarodzieju z charakterystyczną blizną na czole to symbol dzieciństwa. Do dziś wyrywkowo oglądam poszczególne części filmowych ekranizacji i czuję przyjemne ciepło w sercu, choć, obiektywnie rzecz biorąc, nie wszystkie z nich można uznać za produkcje wybitne.

Książki z kolei były dla mnie początkiem przygody z literaturą i zapalnikiem pasji do czytania. Ale ponownie - niekoniecznie są to dzieła o najwyższych literackich walorach. Pomijając jednak wszelkie oceny i krytyczne spojrzenie, miliony osób na całym świecie darzą tę serię ogromnym sentymentem. To historie, z których, mam wrażenie, się nie wyrasta. Najlepszym tego dowodem są gorące dyskusje towarzyszące powstawaniu nowego serialu. Dla wielu fanów oryginalne ekranizacje są nie do zastąpienia, a każda próba ich reinterpretacji postrzegana jest niemal jak profanacja. Podobnie zresztą było w przypadku serii "Fantastyczne zwierzęta", która nie zyskała tak dużej popularności, jak "Harry Potter", a widzowie byli o wiele bardziej krytyczni.

Zanim doczekamy się premiery serialowej wersji Harry’ego Pottera, minie jeszcze wiele miesięcy i zapewne będzie pojawiać się jeszcze więcej kontrowersji. Tymczasem w Polsce, z okazji 25-lecia wydania książek, zorganizowano wyjątkową wystawę "Harry Potter: The Exhibition". Pierwszy tom serii, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" , ukazał się w polskim tłumaczeniu w 2000 roku, a jubileusz ten stał się inspiracją do sprowadzenia tej niezwykłej ekspozycji do naszego kraju.

"Harry Potter: The Exhibiton": jedyna taka wystawa w Polsce

"Harry Potter: The Exhibition" została oficjalnie otwarta w Alvernia Planet, tuż pod Krakowem. Fani serii mogą wreszcie odwiedzić magiczną wystawę, która oczarowała już miliony ludzi na całym świecie. Mieliśmy okazję zanurzyć się w świecie słynnego czarodzieja i przygotowaliśmy z tej wizyty relację wideo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W świecie „Harry’ego Pottera”. Jedyna taka wystawa w Polsce INTERIA.PL

Tom Zaller, prezes i CEO firmy Imagine Exhibitions, w rozmowie z Interią podzielił się szczegółami dotyczącymi wystawy.

"Od 25 lat organizuję tego typu ekspozycje na całym świecie. Uważam, że niezwykle istotne jest, by mogły być prezentowane w jak największej liczbie miejsc" – powiedział Zaller. – "Na początku odwiedzający zobaczą pierwsze wydania książek – zarówno w wersji angielskiej, jak i polskiej. Następnie przeniosą się do świata Harry’ego Pottera, odtworzonego za pomocą nowoczesnych wizualizacji. Czekają tam na nich kostiumy i rekwizyty ze wszystkich filmów o Harrym Potterze, ale także z serii 'Fantastyczne zwierzęta' oraz spektaklu 'Przeklęte dziecko'" – dodał.

Zdjęcie "Harry Potter: The Exhibition" / AKPA

"Każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarówno wierni fani, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z magią" – zapewnił.

Zdjęcie "Harry Potter: The Exhibiton" / AKPA

Zwiedzający mogą zajrzeć do Wielkiej Sali, Zakazanego Lasu czy Chatki Hagrida, a także wziąć udział w interaktywnych atrakcjach – warzeniu eliksirów, sadzeniu mandragor czy zdobywaniu punktów dla swojego domu w Hogwarcie. "Harry Potter: The Exhibition" jest dostępna w Polsce od 11 kwietnia do 17 sierpnia 2025 roku w Alvernia Planet w miejscowości Nieporaz koło Alwerni, niedaleko Krakowa.

Zdjęcie Redakcja Interii podczas zwiedzania wystawy "Harry Potter: The Exhibition" / AKPA