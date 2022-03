Jane Campion przeprasza Serenę i Venus Williams. O co tu chodzi?

BAFTA 2022: Emma Watson i jej aluzje do kontrowersyjnych wypowiedzi J.K. Rowling Słowa, które Jane Campion wypowiedziała podczas odebrania nagrody Critics Choice Awards za najlepszą reżyserię filmu "Psie pazury" , wywołały burzę w internecie.

Reklama

Co Jane Campion powiedziała siostrom Williams?

Reżyserka zwróciła się ze sceny do sióstr Williams, tenisistek Sereny i Venus. Odniosła się też do Willa Smitha, który w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" wcielił się w rolę ojca Sereny i Venus.



"Jestem oszołomiona, znajdując się pośród tak wielu niesamowitych kobiet. Zainteresowałam się ostatnio tenisem i gdyby Will Smith chciał udzielić mi kilku lekcji, to byłabym zachwycona. Aktualnie mam przerwę z powodu kontuzji łokcia. (...) Venus i Sereno, jesteście wspaniałe. Nie grałyście jednak przeciwko mężczyznom, tak jak robię to ja" - powiedziała Campion.



Z pozoru niewinne słowa odebrane zostały jako brak szacunku do tenisowych mistrzyń i przechwałki reżyserki, która w pokonanym polu zostawiła mężczyzn.

Jane Campion przeprasza

Po fali komentarzy oburzonych internautów, Jane Campion postanowiła przeprosić siostry Williams.

"Nie zamierzałem deprecjonować tych tych dwóch legendarnych czarnych kobiet i światowej klasy sportsmenek" - powiedziała reżyserka "Psich pazurów".

"To było bezmyślne, żeby porównywać to, co ja zrobiłam w świecie filmu do osiągnięć Sereny Williams i Venus Williams. Faktem jest, że siostry Williams faktycznie zmierzyły się z mężczyznami na korcie [na przykład w deblu - red.] i poza nimi) i obie podniosły poprzeczkę w tej dziedzinie sportu. Otworzyły też drzwi innym kobietom. Ostatnią rzeczą, jakiej bym kiedykolwiek chciała, to deprecjonowanie tych niezwykłych kobiet. Kocham Serenę i Wenus! Ich dokonania są niesamowite i inspirujące. Sereno i Venus, przepraszam" - dodała Jane Campion .

Serena i Venus Williams raczej nie wzięły sobie wcześniejszych słów reżyserki do serca. Na after party po zakończeniu gali Critics Choice Awards widać było, jak Jane Campion i siostry Williams świetnie się bawią.

Zdjęcie Venus Williams, Jane Campion, szef Netfliksa Scott Stuber oraz Serena Williams - Critics Choice Awards 2022 / Jerod Harris / Getty Images

Już 27 marca przekonamy się, czy "Psie pazury" , ostatni film Jane Campion , podbije rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Produkcja otrzymała aż 12 nominacji do Oscara. Do tej pory obraz zdobył już kilka prestiżowych wyróżnień - m.in. BAFTĘ, Critics Choice Award oraz nagrodę Gildii Amerykańskich Reżyserów.

Oscary 2022: Sprawdź pełną listę nominowanych!

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun