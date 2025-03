Jan Komasa i Aurum Film podpisali umowę! Pierwszym projektem będzie "Balladyna"

Jan Komasa i Aurum Film podpisali umowę. Pierwszy projekt to "Balladyna"

Jan Komasa , twórca nominowanego do Oscara filmu "Boże Ciało" oraz autor tak głośnych tytułów, jak "Miasto 44" czy "Sala samobójców", i firma Aurum Film podpisali umowę, która wyznacza na polskim rynku nowy model współpracy na linii producent - twórca.

"W ramach porozumienia reżyser będzie koncentrował się na swoich autorskich konceptach filmowych, które następnie będą rozwijane w pełne scenariusze z Aurum Film jako producentem wiodącym na wszystkich etapach powstawania każdego z tytułów. W dobie dynamicznych zmian w branży filmowej jest to przykład nowego, opartego na stabilności podejścia do procesu kreatywnego w perspektywie wielu lat" - informuje Aurum Film.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Stankiewicz o roli w filmie "Misie" i kulisach pracy na planie INTERIA.PL

Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie "Balladyna" na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru.

"Możliwość skupienia się na kreacji, bez presji poszukiwania optymalnych warunków do pracy, jest bezcenna. Ta umowa zapewnia przestrzeń do kreowania filmów z pełnym zaangażowaniem i spokojem niezbędnymi do rozwijania ambitnych projektów" - mówi Jan Komasa.

"Nieustannie przyglądamy się zmianom w rozwoju kinematografii w Polsce i na świecie. Uważamy, że jesteśmy w obliczu fundamentalnego przełomu, w którym z wielu względów myślenie o kinie sprzed czasów Covidu i rozwoju streamingu nie ma już sensu. Mając na uwadze zarówno tendencje festiwalowe, jak i preferencje widzów kinowych chcemy podejść do tematu kreatywnie, aby wciąż walczyć o oryginalne projekty" - mówi Leszek Bodzak, wspólnik firmy.



Na czym będzie polegała współpraca Jana Komasy z Aurum Film?

"Większość filmów reżysera opierać się będzie o kreatywną wizję, jednocześnie wypełniając znamiona autorskiego kina gatunkowego i w tym kierunku chcemy podążać, rozwijając również projekty z innymi twórcami" - wyjaśnia Bodzak.

Pierwszą współpracą Jana Komasy i Aurum Film była wielokrotnie nagradzana produkcja "Boże Ciało", nominowana do Oscara w 2020 roku w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

Jan Komasa: sylwetka reżysera

Jan Komasa to wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta. Autor takich filmów, jak "Sala samobójców" (2011, 18 nagród i 10 nominacji), dokument "Powstanie Warszawskie" (2014) czy "Miasto 44" (2014), które przyniosło twórcy m.in. Paszport Polityki. W 2019 roku premierę miał film "Boże Ciało", który otrzymał 11 Orłów - Polskich Nagród Filmowych oraz 10 nagród na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytuł otrzymał też nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W 2020 roku do kin trafiła kontynuacja "Sali samobójców" - "Hejter", która zdobyła nagrodę dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego na Tribeca Film Festival.

Jan Komasa kończy obecnie dwa anglojęzyczne thrillery: hollywoodzki "Anniversary" oraz brytyjsko-polski "Good Boy". Obydwie produkcje będą miały swoje premiery w tym roku.

Aurum Film: ważny producent na polskim rynku

Aurum Film to producent z wieloletnim doświadczeniem. Jego produkcje były prezentowane na największych festiwalach międzynarodowych, m.in. w Wenecji, Toronto i Locarno, zdobywając 25 Polskich Nagród Filmowych Orłów, liczne laury FPFF w Gdyni, w tym Złote Lwy oraz Srebrne Lwy, a także nominacje do Oscarów, Cezarów czy Goya.

W portfolio firmy znajdują się m.in. "Boże Ciało" Jana Komasy (2019), "Kos" Pawła Maślony (2023), "Ostatnia Rodzina" (2016) i "Żeby nie było śladów" (2021) Jana P. Matuszyńskiego, "Carte Blanche" (2015) i "Śubuk" (2022) Jacka Lusińskiego, "Magnezja" (2020) i "Freestyle" (2023) Macieja Bochniaka, "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" (2020) Jana Belcla.

Aurum Film produkuje również seriale: "Król" (2020) na podstawie prozy Szczepana Twardocha, "Minuta ciszy" (2022), do którego niedawno zakończono zdjęcia do drugiego sezonu oraz dla platformy Netflix thriller "Kolory zła. Czerwień", będący adaptacją pierwszej części bestsellerowej serii kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak.

W 2025 roku premierę będzie miał najnowszy film Piotra Domalewskiego "Ministranci".