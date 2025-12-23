Reklama

Jan Englert wraca do najtrudniejszych momentów. Padły ważne słowa

Karolina Kopeć
Wiadomości
45 minut temu

Nie jest to opowieść o laurkach ani o triumfach liczonych brawami. Dokument "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" pokazuje artystę w momencie bilansu, który nie zamyka drogi, lecz otwiera ją na kolejne pytania.

Film "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" jako osobisty portret artysty

Film dokumentalny poświęcony Janowi Englertowi to próba uchwycenia artysty, który przez dekady był jednym z filarów polskiego teatru i kina. Twórcy unikają patosu, zamiast tego stawiają na szczerość i dystans, także wobec własnych sukcesów. Englert wraca do ról, decyzji i momentów zwątpienia, mówiąc o nich bez potrzeby dopowiadania wielkich puent. Kamera towarzyszy mu uważnie, nie narzuca interpretacji i pozwala wybrzmieć ciszy tam, gdzie słowa byłyby zbyt proste.

Ten filmowy portret nie próbuje zamknąć artysty w ramy legendy. Pokazuje raczej proces myślenia człowieka, który przez całe życie mierzył się z odpowiedzialnością, zarówno wobec widzów, jak i instytucji, które współtworzył.

Jednym z kluczowych wątków filmu są lata, gdy Jan Englert pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie. Dokument wraca do tego okresu nie po to, by odtwarzać kalendarium wydarzeń, lecz by zajrzeć w codzienność miejsca, które przez lata wyznaczało kierunki polskiego życia teatralnego. Widz może zobaczyć, jak wyglądała praca zespołu, napięcia wynikające z odpowiedzialności i decyzje, które miały wpływ nie tylko na repertuar, ale i na ludzi.

Rodzina i bliscy w filmie o Janie Englercie

Ważnym elementem dokumentu są rozmowy z najbliższymi artysty. W filmie pojawiają się Beata Ścibakówna, żona Jana Englerta, oraz Helena Englert, jego córka. Ich obecność nadaje opowieści intymny wymiar, ale nie zmienia jej w rodzinny pamiętnik. To raczej uzupełnienie portretu o perspektywę tych, którzy przez lata obserwowali Englerta poza sceną.

Te rozmowy pokazują, jak bardzo życie zawodowe przenikało się z prywatnym, nie zawsze w sposób wygodny czy oczywisty. Film nie unika trudnych tematów, ale mówi o nich spokojnie, bez emocjonalnych skrótów.

W dokumencie głos zabierają także osoby, które przez dekady współtworzyły polską scenę teatralną i filmową, a jednocześnie miały realny wpływ na drogę zawodową Englerta. Wśród nich pojawiają się m.in. Anna Dymna, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Joanna Szczepkowska, Ewa Wiśniewska, Piotr Adamczyk, Juliusz Machulski i Jan Frycz.

Kto wyreżyserował "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć"?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Maciej Dancewicz, który konsekwentnie unika klasycznej formy biografii. Dokument nie jest kroniką sukcesów ani prostym podsumowaniem kariery. To raczej zapis drogi artysty opowiedziany z ironią, dystansem i dużą uważnością na szczegół.

Tytuł filmu nie jest przypadkowy. Dokument wyraźnie pokazuje, że dla Englerta aktorstwo i reżyseria pozostają przestrzenią nieustannego ruchu, a nie spokojnego trwania w uznaniu. Padają słowa o potrzebie dalszej pracy, o chęci jeszcze jednego zaskoczenia siebie i widzów. W tym sensie film staje się uniwersalną opowieścią o zawodzie artysty, który nigdy nie jest pracą skończoną.

"Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" to dokument, który nie stawia kropki. Zamiast tego zostawia widza z poczuciem, że nawet po dziesiątkach lat na scenie wciąż można zadawać sobie pytania o sens, odpowiedzialność i przyszłość. 

