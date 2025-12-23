Film "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" jako osobisty portret artysty

Film dokumentalny poświęcony Janowi Englertowi to próba uchwycenia artysty, który przez dekady był jednym z filarów polskiego teatru i kina. Twórcy unikają patosu, zamiast tego stawiają na szczerość i dystans, także wobec własnych sukcesów. Englert wraca do ról, decyzji i momentów zwątpienia, mówiąc o nich bez potrzeby dopowiadania wielkich puent. Kamera towarzyszy mu uważnie, nie narzuca interpretacji i pozwala wybrzmieć ciszy tam, gdzie słowa byłyby zbyt proste.

Ten filmowy portret nie próbuje zamknąć artysty w ramy legendy. Pokazuje raczej proces myślenia człowieka, który przez całe życie mierzył się z odpowiedzialnością, zarówno wobec widzów, jak i instytucji, które współtworzył.

Jednym z kluczowych wątków filmu są lata, gdy Jan Englert pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie. Dokument wraca do tego okresu nie po to, by odtwarzać kalendarium wydarzeń, lecz by zajrzeć w codzienność miejsca, które przez lata wyznaczało kierunki polskiego życia teatralnego. Widz może zobaczyć, jak wyglądała praca zespołu, napięcia wynikające z odpowiedzialności i decyzje, które miały wpływ nie tylko na repertuar, ale i na ludzi.

Rodzina i bliscy w filmie o Janie Englercie

Ważnym elementem dokumentu są rozmowy z najbliższymi artysty. W filmie pojawiają się Beata Ścibakówna , żona Jana Englerta, oraz Helena Englert , jego córka. Ich obecność nadaje opowieści intymny wymiar, ale nie zmienia jej w rodzinny pamiętnik. To raczej uzupełnienie portretu o perspektywę tych, którzy przez lata obserwowali Englerta poza sceną.

Te rozmowy pokazują, jak bardzo życie zawodowe przenikało się z prywatnym, nie zawsze w sposób wygodny czy oczywisty. Film nie unika trudnych tematów, ale mówi o nich spokojnie, bez emocjonalnych skrótów.

W dokumencie głos zabierają także osoby, które przez dekady współtworzyły polską scenę teatralną i filmową, a jednocześnie miały realny wpływ na drogę zawodową Englerta. Wśród nich pojawiają się m.in. Anna Dymna, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Joanna Szczepkowska, Ewa Wiśniewska, Piotr Adamczyk, Juliusz Machulski i Jan Frycz.

Kto wyreżyserował "Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć"?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Maciej Dancewicz, który konsekwentnie unika klasycznej formy biografii. Dokument nie jest kroniką sukcesów ani prostym podsumowaniem kariery. To raczej zapis drogi artysty opowiedziany z ironią, dystansem i dużą uważnością na szczegół.

Tytuł filmu nie jest przypadkowy. Dokument wyraźnie pokazuje, że dla Englerta aktorstwo i reżyseria pozostają przestrzenią nieustannego ruchu, a nie spokojnego trwania w uznaniu. Padają słowa o potrzebie dalszej pracy, o chęci jeszcze jednego zaskoczenia siebie i widzów. W tym sensie film staje się uniwersalną opowieścią o zawodzie artysty, który nigdy nie jest pracą skończoną.

"Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" to dokument, który nie stawia kropki. Zamiast tego zostawia widza z poczuciem, że nawet po dziesiątkach lat na scenie wciąż można zadawać sobie pytania o sens, odpowiedzialność i przyszłość.