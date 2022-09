Szczegóły fabuły filmu "Joker: Folie a Deux" nie są jeszcze znane. Według najbardziej wiarygodnych spekulacji jego akcja rozgrywać się będzie w szpitalu psychiatrycznym Azyl Arkham, do którego trafiło wielu złoczyńców będących wrogami Batmana. Wśród nich jest Joker, który właśnie w Azylu Arkham poznał pracującą tam jako psychiatra Harley Quinn. Według źródeł, na jakie powołuje się portal "The Hollywood Reporter", w jednego z pacjentów tego szpitala wcieli się Jacob Lofland, a grana przez niego postać "nawiąże szczególną relację z Jokerem".

"Joker: Folie a Deux": Co wiemy o filmie?

Spekulacje na temat fabuły filmu "Joker: Folie a Deux" nakręca podtytuł tej kontynuacji "Jokera". Folie a Deux, czyli paranoja udzielona, to określenie w psychiatrii opisujące stan, w którym osoba związana z chorym zaczyna podzielać jego obłęd. Podtytuł pasuje więc idealnie do opisania relacji pomiędzy Arthurem Fleckiem aka Jokerem, a jego lekarką Harleen Quinzel znaną później jako Harley Quinn. Rolę Quinn w filmie Phillipsa ma zagrać Lady Gaga .

I to właśnie udział Lady Gagi uprawdopodobnia spodziewany przez wszystkich niespodziewany zwrot akcji, który ma być częścią drugiej odsłony "Jokera". Według również niepotwierdzonych plotek, film po części ma mieć formę musicalu. Do czasu opublikowania pierwszych oficjalnych informacji na temat fabuły filmu "Joker: Folie a Deux" będą to jednak tylko spekulacje.

Zdjęcia do filmu napisanego i reżyserowanego przez Phillipsa mają rozpocząć się w październiku tego roku w Nowym Jorku i Los Angeles. Oprócz Joaquina Phoeniksa , Lady Gagi i Loflanda wystąpią w nim jeszcze Brendan Gleeson, Catherine Keener i Zazie Beetz . Premiera została zaplanowana na 4 października 2024 roku.

