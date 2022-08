Nie wiadomo do końca, w jaki sposób postać grana przez Zazie Beetz w "Jokerze" powróci w jego kontynuacji. W pierwszym filmie aktorka wcieliła się w rolę Sophie Dumond, z którą głównego bohatera filmu, Arthura Flecka, łączy romantyczny związek. Jak się jednak później okazało, większość z ich wspólnych chwil rozgrywała się jedynie w wyobraźni mężczyzny granego przez Joaquina Phoeniksa . Niewykluczone więc, że postać grana przez Beetz znów powróci w marzeniach Flecka, którego alter ego to Joker.

"Joker 2": Co wiemy o filmie?

O szczegółach drugiej części "Jokera" wiadomo niewiele. Od dłuższego czasu spekuluje się, że może on mieć formę musicalu, co byłoby nowością, jeśli chodzi o superbohaterskie kino. Potwierdzać tę plotkę zdaje się obsadzenie Lady Gagi w roli Harley Quinn. Nie wiadomo jednak, czy popularna wokalistka i kompozytorka, oprócz występu w filmie Phillipsa, skomponuje też do niego piosenki.

Drugą część "Jokera" wyreżyseruje twórca "jedynki" Todd Phillips . Jest on też współautorem scenariusza filmu, który napisał wspólnie ze Scottem Silverem. Oficjalny tytuł tej produkcji - "Folie a Deux" - można tłumaczyć jako "Szaleństwo dla dwojga". Można przypuszczać, że dwójka, o której wspomina tytuł, to Joker i Harley Quinn, choć oficjalnie jeszcze nie potwierdzono, że to właśnie w tę rolę wcieli się Lady Gaga . Quinn po raz pierwszy pojawiła się w uniwersum Batmana w animowanym serialu z 1992 roku. To lekarka psychiatrii, która zakochuje się w Jokerze.

Zdjęcia do filmu "Joker: Folie a Deux" mają rozpocząć się w grudniu. Znana jest już data jego premiery - zaplanowano ją na 4 października 2024 roku, czyli dokładnie pięć lat po premierze pierwszej części filmu.