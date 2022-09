Zdjęcia do filmu "Joker: Folie a Deux" mają rozpocząć się w grudniu tego roku. Do roli Jokera powróci w nim Joaquin Phoenix , a na ekranie partnerować będzie mu Lady Gaga , która najprawdopodobniej wcieli się w postać Harley Quinn. Zaangażowanie słynnej piosenkarki i aktorki do kontynuacji "Jokera" może być potwierdzeniem krążących od jakiegoś czasu plotek, że film ten ma zawierać elementy musicalu.

Oprócz Joaquina Phoeniksa w drugiej części "Jokera" powróci też Zazie Beetz , która w filmie z 2019 roku wcieliła się w rolę sąsiadki i obiektu westchnień głównego bohatera. Niedawno informowano, że w filmie zobaczymy również Brendana Gleesona, który błyszczy obecnie w pokazywanym na Festiwalu Filmowym w Wenecji filmie "Duchy Inisherin" .

Catherine Keener w obsadzie filmu "Joker: Folie a Deux"

Teraz portal Deadline donosi, że do obsady filmu "Joker: Folie a Deux" dołącza Catherine Keener , którą ostatnio można było oglądać w filmie "Projekt Adam" oraz serialu "Nowy smak wiśni". Informacji tych nie potwierdziło oficjalnie studio Warner Bros. Discovery.

Niewiele wiadomo nie tylko o postaci, w jaką wcieli się Keener, ale też o samym filmie, który, podobnie jak pierwszą część opowieści o Jokerze wyreżyseruje Todd Phillips. Spekuluje się, że akcja filmu częściowo rozgrywać się będzie w szpitalu psychiatrycznym Azyl Arkham. W komiksach to właśnie tam Arthur Fleck, czyli Joker, poznał panią psychiatrę Harleen Quinzel znaną później jako Harley Quinn.

Wideo "Joker" [trailer 2]

