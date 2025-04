Poprzedni film z uniwersum "Igrzysk śmierci" okazał się kasowym sukcesem, zarabiając na całym świecie 348 milionów dolarów. Cała seria do tej pory przyniosła wytwórni imponujące 3,3 miliarda dolarów, a najbardziej dochodową częścią pozostaje "W pierścieniu ognia" z 2013 roku, która zgarnęła 865 milionów dolarów.

"Igrzyska śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek": co wiemy o nowej odsłonie serii?

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest nastoletni Haymitch, w przyszłości mentor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i Peety Mellarka (Josh Hutcherson). Z powodu jubileuszowych 50. Głodowych Igrzysk każdy z dystryktów musi wystawić aż czterech trybutów. Wśród 48 zawodników znajduje się Haymitch. Postanawia za wszelką cenę wrócić do swojej rodziny i ukochanej w dystrykcie 12.

W pierwszych czterech filmach serii (2012-2015) w Haymitcha wcielił się Woody Harrelson. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zagra go Joseph Zada. Z kolei Whitney Peak otrzymała rolę jego dziewczyny Leonore Dove Baird.

Teraz ogłoszono, że do obsady filmu dołączył także Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości", "Civil War", "Może pora z tym skończyć"). Wcieli się on w młodszą wersję Plutarcha Heavensbeego, którego we wcześniejszych częściach grał Philip Seymour Hoffman. Obaj aktorzy spotkali się wcześniej na planie filmu "Mistrz", w którym zagrali ojca i syna. Wybór Plemonsa spotkał się z ogromnym entuzjazmem widzów, którzy od dawna byli przekonani, że byłaby to najlepsza castingowa decyzja:

"Nie było innej opcji",

"Aż trudno uwierzyć, że są do siebie tak podobni",

"Wspaniały wybór",

"Idealnie. Poważnie, ten casting nie mógłby być lepszy" - komentowali zachwyceni internauci.

Hoffman zmarł na kilka dni przed zakończeniem zdjęć do trzeciej odsłony serii, "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2". Dzięki wcześniejszym nagraniom i kilku zmianom w scenariuszu udało się dokończyć produkcję bez ingerencji technologii.

"Był jednym z największych aktorów wszechczasów i myślę, że jakakolwiek próba sfałszowania występu Philipa Seymoura Hoffmana byłaby katastrofalna i nigdy nie chciałbym tego zrobić. Myślę, że to był najlepszy sposób na obejście tak strasznej rzeczy" - powiedział wtedy Francis Lawrence, który ponownie zasiądzie na stołku reżyserskim. Za scenariusz z kolei odpowiada Billy Ray, który wcześniej współtworzył pierwsze "Igrzyska śmierci". Zdjęcia mają rozpocząć się latem.

"Igrzyska śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek": kiedy premiera?

Premierę "Wschodu słońca w dniu dożynek" zapowiedziano na listopad 2026 roku.

