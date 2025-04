Nowe "Opowieści z Narnii" nabierają kształtów. Będzie inaczej, niż wszyscy myśleli

Wiadomości

Emma Mackey, znana widzom z "Sex Education" czy filmu "Emily", oficjalnie dołączyła do obsady adaptacji "Opowieści z Narnii" Netfliksa. To spore zaskoczenie; w ostatnich tygodniach mówiło się, że pewna gwiazda muzyki ma szanse, by otrzymać rolę Białej Czarownicy. To jednak nie jedyny wybór Gredy Gerwig, który wywoła u widzów szok.

Zdjęcie Emma Mackey dołącza do nowych "Opowieści z Narnii" / Doug Peters / East News