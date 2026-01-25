Zendaya i Tom Holland: miłość zrodziła się na planie

Tom Holland i Zendaya poznali się na planie filmu "Spider-Man: Homecoming" z 2017 roku, gdzie wcielili się w parę nastolatków. Tom zagrał Petera Parkera, a Zendaya - "MJ", szkolną koleżankę, w której zakochał się główny bohater. Uczucia, które początkowo istniały jedynie na ekranie, szybko przeniosły się do prawdziwego życia. Najprawdopodobniej ich miłość narodziła się podczas pracy nad kontynuacją - "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku. W 2024 roku para się zaręczyła.

29-latka uwielbia pracować z narzeczonym

Obecnie aktorzy, oprócz pracy nad kontynuacjami "Spider-Mana", występują razem w "Odysei" Christophera Nolana. Zendaya w rozmowie z "Sunday Mirror" zdradziła, że uwielbia pracować ze swoim narzeczonym.

"Ludzie mogą pomyśleć, że to dziwne, ale to on jest moim ulubionym współpracownikiem. Na planie ma w sobie tę ogromną, uspokajającą obecność, która uspokaja nie tylko mnie, ale także wszystkich, z którymi pracuje" - powiedziała aktorka.

"Mogę być trochę stronnicza" - przyznała gwiazda.

Zendaya i Tom starają się jak mogą, by zachować prywatność, ale nie kosztem chowania się za zamkniętymi drzwiami.

"Żadne z nas nie chce się ukrywać. Chcemy żyć swoim życiem i robić normalne rzeczy, ale jednocześnie chcemy pragniemy swoją prywatność. Musisz zaakceptować, że do pewnego stopnia część twojej prywatności będzie poza twoją kontrolą. Ale te, nad którymi mamy kontrolę, zaciekle chronimy" - dodała Zendaya.

Tom i Zendaya pozostają jednymi z topowych gwiazd Hollywood. Ich łączny majątek szacowany jest na 55 mln dolarów.

