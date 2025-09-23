Horror, który podbił kina. Już dziś możesz go obejrzeć w domu!

"Zniknięcia" - najlepszy horror 2025 roku?

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszyscy uczniowie chodzący do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy.

Film, który utrzyma cię w napięciu do ostatniej minuty, został okrzyknięty jednym z najlepszych horrorów tego roku. "Zniknięcia" zarobiły globalnie 263.4 mln dolarów, co przy budżecie 38 mln dolarów jest fantastycznym wynikiem. Na "Rotten Tomatoes", gdzie swoje opinie filmowe zamieszczają widzowie i krytycy, zebrał aż 94% pozytywnych recenzji od specjalistów!

Główną inspiracją do realizacji filmu była "Magnolia" Paula Thomasa Andersona. Początkowo główne role mieli zagrać Pedro Pascal i Renate Reinsve. Jednak z powodu strajku aktorów w 2023 roku zdjęcia się opóźniły i ostatecznie zastąpili ich Josh Brolin i Julia Garner. Na ekranie prezentują się także: Amy Madigan, Austin Abrams, Benedict Wong, Alden Ehrenreich, June Diane Raphael, Cary Christopher i Sara Paxton.

"Zniknięcia" Zacha Creggera - gdzie obejrzeć?

Film Creggera jeszcze nie dawno był w kinach i na ten moment nie znjadziemy go w żadnym z abonamentów wielkich serwisów streamingowych. Film jest natomiast dostępny do wypożyczenia lub kupienia. Poniżej prezentujemy pełną listę stron, na których można zobaczyć horror:

wypożyczenie Player - 49,99 zł,

wypożyczenie lub kupno MeGogo - 44,99 zł,



wypożyczenie Rakuten - 49,99 zł, kupno Rakuten - 69,99 zł,

wypożyczenie Canal+ - 49,99 zł.

