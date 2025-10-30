Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Wśród blisko stu tytułów od Vivarto, które docelowo znajdą się w serwisie, dostępne są już m.in. pełne uroku, szwedzkie animacje "Miś Bamse i Supermiód" i "Miś Bamse na wulkanie", animacja "Magiczny dywan", norweski dramat poruszający ważne społeczne tematy "Lars jest LOL" oraz filmy familijne: "Magiczne Święta Ewy", "Mamy talent", "Martin i magiczny las", "Mikołaj w każdym z nas 2", "Młody Winnetou", "Młodzi detektywi" oraz "Mój brat robot". To zróżnicowana kolekcja filmów, które rozbudzają wyobraźnię, uczą empatii, niosą wartości i przesłanie. Kino dla tych, którzy cenią mądre i pięknie opowiedziane historie.

Nowe tytuły (część także od Bomba Film) dołączają do bogatej oferty familijnej Polsat Box Go, która obejmuje także m.in.: obszerną bazę filmów i bajek Stowarzyszenia Młode Horyzonty, kultową serię "Było sobie...", cykl "Sezon na misia" , "Księżniczkę łabędzi" oraz 15 kanałów telewizyjnych dla dzieci, a wśród nich: Cartoon Network, nickJR, CBeebies, DisneyJR, nickelodeon, nickmusic, Polsat JimJam, 4FUN Kids, Disney Channel, DaVinci i in.

Filmy sukcesywnie trafiają do pakietu Premium (cena pakietu to 30 zł/30 dni) i Premium Sport (cena pakietu to 50 zł/30 dni).

Dodatkowe szczegóły każdej z ofert można znaleźć na stronie Polsat Box Go.





