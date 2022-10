Kiedy rozpoczęła się kariera Heleny Englert?

Helena Englert zadebiutowała na dużym ekranie w wieku... dwóch lat. W 2002 roku zagrała w "Superprodukcji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Na następną rolę w wykonaniu dziecięcej aktorki przyszło czekać 11 lat, gdy w 2013 dostała rolę Kasi w filmie "Układ zamknięty" Ryszarda Bugajskiego, gdzie zagrała wraz z matką. Jednak największą popularność przyniósł jej angaż w serialu telewizyjnym "Barwy szczęścia", gdzie od 2016 roku wciela się w postać Angeli Kowalskiej.

Helena Englert wystąpiła w wielu serialach telewizyjnych, między innymi w "W rytmie serca", "O mnie się nie martw", "Diagnoza", "Wojenne dziewczyny", "Znaki" czy "Żywioły Saszy". Próbowała również swoich sił w dubbingu - podkładała głos Edith w filmie animowanym "Minionki rozrabiają" (2013 rok) oraz "Gru, Dru i Minionki" (w 2017 roku). W 2019 roku Helena Englert zadebiutowała na deskach scenicznych w spektaklu Roberta Talarczyka "Imperium", którego scenariusz napisał Wojciech Tomczyk. Aktorka wcieliła się w rolę córki Melchiora Wańkowicza — Krystynę.

Metamorfoza Heleny Englert. Jak teraz wygląda aktorka?

Helena Englert lubi bawić się swoim wizerunkiem. W czerwcu na swoim Instagramie pokazała zdjęcie po ogromnej metamorfozie. Aktorka obcięła włosy "na zapałkę", a oprócz przyciemnienia koloru wprowadziła także metaliczne odcienie fioletu. Większość fanów była bardzo pozytywnie zaskoczona tą jakże odważną zmianą w wyglądzie.

„Pokusa”, czyli najnowszy film z Heleną Englert w roli głównej

We wrześniu 2022 roku ruszyły zdjęcia do najnowszego filmu Marii Sadowskiej "Pokusa". Jest to ekranizacja książki erotycznej o tym samym tytule autorstwa Edyty Folwarskiej. Główną rolę damską w produkcji otrzymała Helena Englert, która wcieli się w postać dziennikarki Inez. Jej filmowym partnerem będzie Piotr Stramowski.

Film Sadowskiej ma być konkurencją dla "365 dni" w reżyserii Barbary Białowąs oraz Tomasza Mandesa, który powstał na podstawie powieści Blanki Lipińskiej. W produkcji nie powinno zatem zabraknąć śmiałych, odważnych oraz intymnych scen. Według reżyserki talent Heleny Englert sprawia, że nawet takie wyzwanie aktorskie nie sprawia jej problemów.

Życie prywatne Heleny Englert. Kim są jej rodzice?

Helena Englert urodziła się 14 czerwca 2000 roku w Warszawie. Pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej matką jest aktorka Beata Ścibakówna-Englert ("Skazane", "Układ zamknięty", "Tygrysy Europy"), a ojcem aktor Jan Englert ("Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Magnat", "Dom" czy "Kiler"). Helena jest najmłodszą z czwórki dzieci Jana Englerta. Jej trójka przyrodniego rodzeństwa — Katarzyna, Małgorzata i Tomasza — to dzieci aktora z pierwszego małżeństwa z Barbarą Sołtysik.

W 2019 roku Helena Englert rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts. Jest to szkoła sztuk scenicznych, filmowych i medialnych Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU). W Nowym Jorku spędziła jednak tylko rok, a po wybuchu pandemii wróciła do Polski. Aktualnie kształci się na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Helena Englert, oprócz aktorstwa, pasjonuje się tańcem współczesnym oraz muzyką. Sama gra na fortepianie, a także śpiewa. Poza sztuką aktorka interesuje się jazdą konną, kick-boxingiem oraz boksem.

