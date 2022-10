Poruszająca się wózku inwalidzkim Christine Kelly jest wielką fanką Johnny'ego Deppa . Kilka dni temu na TikToku pojawiło się wzruszające nagranie ze spotkania kobiety z jej idolem.

TikTok

Teraz możemy zobaczyć nowy filmik, na którym Depp podczas rozmowy z Kelly nagle na krótki moment wciela się w postać Jacka Sparrowa i zaczyna mówić charakterystycznym głosem znanego z "Piratów z Karaibów" bohatera , wspominając oczywiście o piciu rumu.

Mimo iż Depp jest na nagraniu w normalnym ubraniu i bez charakteryzacji, fani docenili jego próbę wcielenia się w ikonicznego bohatera.

Gwiazdor pracuje obecnie na planie filmu "Jeanne du Barry", w którym wciela się w postać króla Ludwika XV. To pierwsza duża rola aktora od 2020 roku, kiedy wystąpił w biograficznym dramacie "Minamata". Skandal obyczajowy, który zaczął się od głośnego felietonu Amber Heard, sprawił, że gwiazdor stracił szansę na wiele ról, m.in. w trzeciej części "Fantastycznych zwierząt". Niedawne zwycięstwo w sądzie pozwoliło jednak Deppowi wrócić do pracy w Hollywood.

Johnny Depp zaskoczył dzieci w szpitalu w Londynie

W przeszłości Johnny Depp zaskakiwał - głównie dzieci - pojawiając się niespodziewanie w kostiumie Jacka Sparrowa.

W 2016 roku, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, Depp spędził czas w szpitalu dziecięcym Great Ormond Street Children's Hospital w Londynie. To ten sam szpital, do którego niegdyś trafiła jego córka, wówczas 8-letnia, Lily-Rose Melody Depp, w następstwie zakażenia nerek. Placówka wciąż jest w sercu aktora, który ofiarował szpitalowi 2 miliony dolarów.



Gwiazdor spędził czas z nastolatkami, dziećmi i rodzicami małych pacjentów. Wcześniej odwiedzał dzieci w australijskim szpitalu. "Skoro jestem w stanie wywołać uśmiech na twarzach hospitalizowanych dzieci, będę to robił, z potrzeby serca" - mówił aktor w "Graham Norton Show".

Johnny Depp jako Jack Sparrow w szkole podstawowej

Z kolei w 2010 roku aktor wkroczył do szkoły podstawowej w Greenwich w przebraniu postaci z kręconej właśnie w stolicy Anglii kolejnej części "Piratów z Karaibów".

Powodem jego niezapowiedzianej wizyty był list, który aktor otrzymał od 9-letniej uczennicy Beatrice, w którym dziewczynka prosiła swego ekranowego ulubieńca o pomoc we wznieceniu buntu przeciwko nauczycielom.

Kiedy dyrekcja szkoły zorientowała się, kim jest dziwny gość i jego świta - Depp pojawił się z grupą piratów, grających w filmie - od razu zwołała szkolny apel. Wystąpienie Jacka Sparrowa trwało ok 15 minut, podczas których Depp zaprezentował dzieciom list, który go tu sprowadził oraz ostrzegł, że wzniecenie buntu na terenie szkoły mogłoby go wpędzić w poważne kłopoty.

