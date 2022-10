Wiele gwiazd boryka się z negatywnymi skutkami sławy, do których należy choćby obsesyjne śledzenie ich życia przez fanów i paparazzich. Obsesja ta przybiera niekiedy wyjątkowo groźną formę stalkingu, gdy fanatyczny wielbiciel robi dosłownie wszystko, by zbliżyć się do swojego idola. To właśnie spotkało Chrisa Martina i jego ukochaną Dakotę Johnson . Para od kilku miesięcy jest nękana przez pewną kobietę, która twierdzi, że jest... żoną frontmana zespołu Coldplay.

Dakota Johnson: Stalkerka twierdzi, że jest... żoną jej męża

Aktorka i jej partner złożyli w sądzie wniosek o nałożenie na stalkerkę zakazu zbliżania się do nich. Z pozyskanych przez "The Blast" dokumentów sądowych wynika, iż kobieta prześladowała parę, wysyłając liczne wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych. Miała też wielokrotnie próbować wtargnąć na teren ich posiadłości w Los Angeles. "Nękanie zaczęło się w kwietniu 2022 roku, a w ostatnim czasie jedynie przybrało na sile. Z powodu jej nieobliczalnego zachowania boimy się o nasze bezpieczeństwo. Jej wiadomości i publikacje w social mediach stanowią dowód na niestabilność emocjonalną i poważne urojenia" - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

W dokumentach opisano kilka incydentów z udziałem wspomnianej kobiety. Z reguły pojawiała się ona przed domem Martina i Johnson i dobijała się przez kilkadziesiąt minut. Niekiedy przyjeżdżała samochodem pod ich rezydencję i obserwowała ją przez kilka godzin. "Pewnego dnia pani Johnson opuszczała teren posiadłości własnym samochodem. Kiedy ochrona powiedziała jej, że kobieta ta czeka na zewnątrz, wróciła do domu, bo obawiała się o swoje osobiste bezpieczeństwo" - relacjonują prawnicy pary. Stalkerka miała także oskarżać gwiazdę "Pięćdziesięciu twarzy Greya" o... stosowanie czarnej magii.

Sąd właśnie przychylił się do prośby aktorki i piosenkarza. Na prześladowczynię został nałożony zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 30 metrów. Johnson i Martin są parą od 2017 roku. Rok wcześniej muzyk rozwiódł się z aktorką Gwyneth Paltrow , z którą ma dwójkę dzieci: 18-letnią córkę Apple i 16-letniego syna Mosesa.

