1 stycznia w serwisie HBO GO zadebiutował program specjalny zatytułowany "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" . Widzowie mogli przyjrzeć się kulisom powstania poszczególnych części cyku oraz poznać nieznane dotąd fakty na temat występujących w serii aktorów. Na ekranie pojawili się więc m.in. odtwórcy głównych ról Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson, a także reżyserzy Chris Columbus i David Yates.



Reklama

Emma Watson czy Emma Roberts?

Uważni widzowie zauważyli jednak wpadkę producentów, którzy pomylili Emmę Watson z Emmą Roberts. Doszło do tego w momencie, gdy pokazano zdjęcia z dzieciństwa aktorki wcielającej się w Hermionę Granger. Zamiast młodej Watson pojawiło się zdjęcie jej kilkuletniej imienniczki. Fotografię, na której Emma Roberts ma na głowie uszy Myszki Minnie, aktorka "American Horror Story" zamieściła na Instagramie w 2012 roku.

"Dobrze to wyłapaliście, fani 'Harry’ego Pottera!'. Zwróciliście naszą uwagę na błąd montażowy, który lada chwila naprawimy. Nowa poprawiona wersja pojawi się już niedługo" - zapewnili w specjalnym oświadczeniu producenci show.

Bracia Wesleay dostali za swoje

Kolejny błąd producentów "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" wychwycił Oliver Phelps, który wcielał się w jednego z braci Weasley. Aktor zauważył, że został pomylony ze swoim bliźniakiem - Jamesem.



Instagram Post

"Myślę, że po tych wszystkich wygłupach przez te wszystkie lata, ktoś postanowił się na nas zemścić" - Phelps. W filmach o przygodach Harry’ego Pottera bracia Weasley dali się poznać jako wytrawni żartownisie, często zamieniając się rolami, by zmylić innych bohaterów.

"To moja robota" - skomentował Tom Felton, który w filmach o Harrym Potterze wcielał się w postać Slytherina.

Dwadzieścia lat z Harrym Potterem

Program "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" to - według wytwórni Warner Bros - celebracja fenomenu powstania serii filmów oraz "niezwykłej rodziny filmowej". Show miał być jednocześnie uhonorowaniem tej filmowej spuścizny i jej niepowtarzalnego wpływu na serca, umysły i wyobraźnię wielu fanów na całym świecie.

"To była niesamowita podróż od czasu debiutu filmu 'Harry Potter i Kamień Filozoficzny'. Obserwowanie jak ewoluował on w niezwykłe uniwersum, było co najmniej magiczne"- powiedział Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.

"To jubileuszowe spotkanie jest hołdem dla wszystkich osób, na życiu których ten kulturowy fenomen wywarł istotny wpływ - od utalentowanej obsady i ekipy, która włożyła swoje serce i duszę w tę niezwykłą serię filmową, po pełnych pasji fanów, którzy 20 lat później podtrzymują ducha czarodziejskiego świata" - dodał.



Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku