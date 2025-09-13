"halo tu polsat" Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki promują spektakl "Terapia dla par"

Spektakl "Terapia dla par" opowiada o trzech para, które trafiają na wspólną sesję. Chcą ukoić swoje emocje, czeka ich jednak rollercoaster wyzwań. Obok Pawlickiego i Więdłochy zobaczymy między innymi Kamilę Baar, Romę Gąsiorowską, Marka Kalitę i Piotra Głowackiego.

"Jesteśmy już trochę ze sobą i wydaje nam się, że to dobry moment na terapię" – żartował Pawlicki w studiu "halo tu Polsat".

"Warto dbać o siebie, o swój związek. I warto iść na terapię […] i zastanowić się, czy warto jeszcze być ze sobą, czy rzucić to wszystko i zacząć od nowa" – mówiła Więdłocha.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki o ich związku. Kiedy się poznali?

Prowadzący spytali parę o początek ich związku. "Poznaliśmy się na castingu do serialu ‘Czas honoru’…" – zaczął Pawlicki.

"No i od razu muszę cię poprawić" – wtrąciła Więdłocha. "Na castingu do ‘Czasu honoru’ byłam z Kubą Wesołowskim, a my się poznaliśmy na pierwszej próbie czytanej miesiąc później. Ja byłam na drugim roku szkoły teatralnej. Pamiętam, że Antoni wszedł na tę próbę pewny siebie, siema, siema ze wszystkimi. Co to za zjawisko, ten gość?".

"Poznaliśmy się w pracy" – kontynuował Pawlicki. "Graliśmy razem siedem sezonów. Graliśmy małżeństwo…".

"Znowu cię muszę poprawić. Sześć" – ponownie przerwała mu Więdłocha.

"Terapia dla par". Spektakl, który "dotyka ważnych rzeczy"

Na pytanie, czy w trudnych momentach para powinna prosić o pomoc, Więdłocha przytaknęła. "Myślę, że naprawdę warto. Przyznaję, że ten spektakl wpłynął na mnie bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o terapię. Ten temat jest mi dość obcy. Otworzyłam się na rodzaj przepracowania pewnych rzeczy […]. Mam nadzieję, że ten spektakl da ludziom motywację, by zadbali o swoje zdrowie psychiczne i dobrą relację w związku".

"Ten tekst i spektakl są naprawdę zabawne i można przy nich odpocząć. Dotykają jednak ważnej rzeczy – relacji. Dlatego jest czymś dobrym" – kontynuował Pawlicki. "Mamy wspaniałą ekipę aktorów, dołączyła do nas Daria ze Śląska, która zgodziła się napisać specjalną piosenkę, promującą ten spektakl. Ta wspaniała plejada artystów jest tutaj dlatego, że ten tekst jest bardzo nośny i bardzo ważny".