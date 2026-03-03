Gwiazdy zadały szyku na czerwonym dywanie. Hit Netfliksa debiutuje wkrótce

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": gwiazdy zadały szyku na uroczystej premierze

"Birmingham to dusza Peaky Blinders, miasto, które towarzyszy fanom w tej mrocznej i fascynującej podróży od samego początku".

W uroczystej premierze w Symphony Hall wzięli udział m.in. Cillian Murphy oraz członkowie obsady: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo.

Na czerwonym dywanie Rebecca Ferguson zaprezentowała się w złotej sukni, która przykuła uwagę mediów. Na ściance towarzyszyli jej Cillian Muprhy oraz Tim Roth.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth Netflix Netflix

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": o czym opowiada nowa odsłona losów Shelbych?

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w roli legendarnego Tommy'ego Shelby'ego w pełnometrażowej kontynuacji serialu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham. Za kamerą stanie Tom Harper, a scenariusza napisał twórca kultowego serialu, Steven Knight.

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła nowemu wyzwaniu.

Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.

Jak już wiem, powstanie również nowa serialowa odsłona tego świata. Netflix i BBC połączyli siły - powstaną dwa nowe sezony serialu, który przedstawi losy nowego pokolenia Shelbych. Za sterami ponownie Steven Knight, a jednym z producentów został Cillian Murphy.

Zobacz też: Opuścił projekt życia po osobistej tragedii. Po latach mógł do niego wrócić