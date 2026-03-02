"Krzyk 7": pobił rekord serii o 20 mln dolarów

Film zarobił w weekend otwarcia ponad 64 mln dolarów, co jest rekordem popularnej serii. Do tej pory najelpszy wynik w tym okresie czasu uzyskała szósta część cyklu.

Jeżeli widzowie nadal tłumnie będą oglądać najnowszą odsłonę przygód Sidney Prescott, to "Krzyk 7" za kilka dni powinien być pierwszą premierą 2006 roku w kinach, która zarobi ponad 100 mln dolarów.

"Krzyk 7": o czym opowiada najnowsza cześć?

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą.

Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

"Krzyk 7": powstanie ósma część cyklu?

Podczas premiery siódmej odsłony cyklu Kevin Williamson opowiedział, iż pewnego dnia na planie zaczął przerzucać się z Neve Campbell (Sidney Prescott) pomysłami na kolejną część filmowego cyklu.

"Kiedy jesteś na planie o trzeciej rano, myślisz: 'o czym mógłby być Krzyk 8'. I zaczynasz rzucać pomysłami. Neve miała świetny pomysł i wszyscy go podchwycili. Jeżeli ten film ["Krzyk 7" - przyp. red.] odniesie sukces i ludzie będę chcieli kolejnej części, to jesteśmy dla fanów. Jeżeli będą tego chcieli, my ten film nakręcimy" - mówi w rozmowie z Deadline Williamson.

