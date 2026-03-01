Snyder zaczynał jako twórca reklam i teledysków. W 2004 roku debiutował w kinie pełnometrażowym za sprawą "Świtu żywych trupów". W następnych latach stał się specjalistą od efektownych i pozbawionych ironii adaptacji komiksów. W 2007 roku przeniósł na ekrany "300" Franka Millera, w 2009 roku "Watchmen - Strażników" Alana Moore'a.

W 2013 roku Snyder zainaugurował pierwsze Kinowe Uniwersum DC za sprawą "Człowieka ze Stali", genezy losów najpopularniejszego superbohatera na świecie. Jego kontynuacja, "Batman V Superman: Świt sprawiedliwości", ukazała się w 2016 roku. Snyderowa interpretacja ikon komiksów DC doczekała się grona wiernych i głośnych fanów. Większość widzów pozostała jednak nieprzekonana. Film otrzymał osiem nominacji do Złotych Malin, a cztery z nich przełożyły się na niesławne statuetki. Snyder miał szansę na miano "najgorszego reżysera". Swoją przygodę z komiksami DC zakończył "Ligą Sprawiedliwości", która ukazała się dwukrotnie - w 2017 roku i wersji reżyserskiej w 2021 roku.

W 2021 roku Snyder wrócił do filmów o zombie za sprawą "Armii umarłych". Ostatni raz stanął za kamerą filmu fabularnego za sprawą dylogii science fiction "Rebel Moon", która ukazała się w latach 2023-34.

Grafika promująca film "Liga Sprawiedliwości" CAP/MFS East News

Zack Snyder miał szansę opowiedzieć swoją wersję "Ligi Sprawiedliwości"

Zdjęcia do "Ligi Sprawiedliwości" miały miejsce od kwietnia do października 2016 roku. Snyder nie uczestniczył jednak w całym procesie postprodukcji. W maju 2017 roku zastąpił go Joss Whedon, twórca "Avengers". Powodem rezygnacji Snydera była rodzinna tragedia. Jego córka odebrała sobie życie, a on postanowił spędzić ten trudny czas z rodziną. Wciąż figurował w napisach filmu jako reżyser, mimo że Whedon zmienił ton produkcji na bardziej rozrywkowy i dograł kilka scen.

Wielu fanów było niezadowolonych z poziomu filmu. Uważali oni, że za bardzo odbiegał od wersji Snydera i domagali się jego wersji reżyserskiej. Ku zaskoczeniu wielu osób wytwórnia Warner Bros. ogłosiła w lutym 2020 roku, że takowa powstanie. Reżyser dostał 70 milionów dolarów na postprodukcję, montaż, efekty specjalne, a także nakręcenie nowych scen. "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" ukazała się 18 marca 2021 roku w serwisie streamingowym HBO Max. Film trwał ponad cztery godziny. Spotkał się z mieszanym przyjęciem widzów i krytyków.

Kadr z filmu "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" Album Online East News

Zack Snyder był ofiarą dowcipu w "Barbie". Podobało mu się

Wrzawa wokół wersji reżyserskiej superprodukcji była tak głośna, że doczekała się nawet żartu w "Barbie" Grety Gerwig. W najpopularniejszym filmie 2023 roku grany przez Ryana Goslinga Ken wprowadza patriarchat w Barbielandzie. Jedna z wyzwolonych spod jego wpływu Barbie opisuje tak swój stan umysłu: "To było, jakbym miała sen, w którym byłam naprawdę przejęta 'Ligą Sprawiedliwości Zacka Snydera'". Chociaż fani byli oburzeni, sam reżyser uznał go za komplement.

"Powiedziałem Debbie [żonie Snydera i producentce jego filmów] [...], że moje imię jest na zawsze związane z popkulturowym fenomenem, tak dużym, że może być dowcipem w 'Barbie'" - zauważył reżyser "Świtu żywych trupów". "To naprawdę szalone".

Zack Snyder na planie filmu "Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia" Clay Enos/Netflix materiały prasowe

Zack Snyder chciał nakręcić film ze świata "Gwiezdnych wojen"

"Gwiezdne wojny" George'a Lucasa są jednym z ulubionych filmów Snydera. W wywiadzie z "Empire" z 2023 roku przyznał, że w 2012 roku wpadł na pomysł swojego debiutu w uwielbianej serii. Było to po ogłoszeniu przejęcia Lucasfilm przez Disneya.

"To było to okienko, gdy wszystko wydaje się prawdopodobne" - wspominał. Snyder zdawał sobie jednak sprawę, że jego pomysły są bardzo radykalne. "Nie chciałem [w swoim filmie] żadnych wykreowanych wcześniej postaci. Nie chciałem nic z nimi robić. Poprosiłem o swój projekt na boku". Przy okazji zaznaczył, że film powinien otrzymać kategorię wiekową R.

"Wiedziałem, że proszę o dużo. Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej zdawałem sobie jednak sprawę, że raczej nie wyszłoby to tak, jak sobie wymarzyłem" - stwierdził. Pomysł został z nim i lata później stał się podstawą dylogii "Rebel Moon", która ukazała się na platformie streamingowej Netflix.