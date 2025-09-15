"Zamach na papieża": o czym jest nowy film Pasikowskiego?

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.

Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W gwiazdorskiej obsadzie "Zamachu na papieża" obok Bogusława Lindy znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z Władysławem Pasikowskim przy takich produkcjach, jak: "Psy 3. W imię zasad", "Jack Strong" oraz "Kurier".

"Zamach na papieża": gwiazdy o filmie

Aktorzy, którzy przez lata współpracowali z Władysławem Pasikowskim i Bogusławem Lindą, tworząc niezapomniane kreacje, są pod wrażeniem filmu "Zamach na papieża". W informacji prasowej Kina Świat czytamy niektóre z wypowiedzi.

"Widać niezwykłą chemię między chłopakami, jak robią ze sobą filmy. Cieszę się, że Władek Pasikowski takich tematów dotyka. Zapraszam wszystkich koniecznie do kina, bo to trzeba zobaczyć, to jest nasz obowiązek" - mówi Cezary Pazura.

"Nie wierzę, że to jest ostatni film Władka i Bogusia, który wspólnie zrobili. Fantastyczne aktorstwo, bardzo mi się podobało, bo to jest takie męskie kino, jak lubię, a jednocześnie jest w nim sporo wrażliwości" - opisuje Artur Żmijewski.

"Są w świetnej formie, więc dlaczego mieliby kończyć?" - dodaje Karolina Gruszka.

"Nie poddawajcie się, macie jeszcze wielki power, trzeba działać! Przesłanie tego filmu jest bardzo mocne" - apeluje Radosław Pazura.

"Zamach na papieża": kiedy premiera?

Film "Zamach na papieża" trafi do kin 26 września.