Głośna animacja doczekała się wersji aktorskiej. Kiedy zobaczymy ją na VOD?

"Jak wytresować smoka" - głośna animacja DreamWorks

W 2010 roku zadebiutowała nowa animacja twórców "Shreka", "Kunf Fu Pandy" i "Madagaskaru". "Jak wytresować smoka" opowiadało historię Czkawki, syna wodza wikingów, który niespodziewanie znajduje rannego smoka i postanawia się nim zaopiekować. W tej przyjaźni nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jego plemię od pokoleń tropi latające stworzenia i smok, którego znalazł jest najgroźniejszym przedstawicielem gatunku.

Animacja "DreamWorks" podbiła światowe kina, zyskała sympatię widzów z całego świata i nic dziwnego, że doczekała się jeszcze dwóch kontynuacji, które rozwijały losy Czkawki i jego smoczego przyjaciela, Szczerbatka. W 2025 roku zadebiutowała z kolei wersja aktorska filmu, w której głównego bohatera sportretował Mason Thames. 17-letni aktor miał okazję zagrać wcześniej już w kilku produkcjach m.in. "Czarnym telefonie", "Incoming" czy "Upiornych wakacjach".

"Jak wytresować smoka" obecnie wciąż jest wyświetlany w kinach i dobrze się sprzedaje. W miniony weekend w amerykańskim box office znalazł się na trzecim miejscu. Jego łączne wpływy osiągnęły najlepszy wynik w historii całej serii - aż 224 miliony dolarów. Pojawia się zatem pytanie - kiedy będziemy mogli zobaczyć głośną animację na streamingu?

Zdjęcie "Jak wytresować smoka" / materiały prasowe

"Jak wytresować smoka" - czy za niedługo zobaczymy film na VOD?

Na ten moment wytwórnia nie wyjawiła żadnych szczegółów, ale według portalu "Where to Stream" produkcja ma zawitać na VOD już 15 lipca! Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności będzie do wypożyczenia lub kupienia w serwisach streamingowych w Ameryce, a później globalnie.

