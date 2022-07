29-letnia Jessica Henwick stała się znana szerszej publiczności po roli w serialu "Gra o tron", a jej pozycję ugruntowała kolejna produkcja Netflixa - "Iron Fist". Oba seriale otworzyły jej drzwi do zagrania głównej roli w czwartej części serii "Matrix" u boku Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss. Aktorka znalazła się także w obsadzie filmu Netfliksa "Gray Man", gdzie występuje z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem.



Jaką rolę Jessica Henwick odegra w "Na noże 2", tego nie ujawniono. Jak na razie znamy niewiele szczegółów dotyczących tej produkcji. W marcu Netflix oficjalnie podał, że powstanie kontynuacja hitowego kryminału "Na noże", i to nie jedna, a dwie części, zaś budżet tych produkcji to 400 milionów dolarów.

Oficjalnie zatytułowana "Glass Onion" , druga część "Na noże" ponownie zaprezentuje granego przez Daniela Craiga detektywa Benoita Blanca, który będzie rozwiązywał kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie. Tym razem akcja filmu rozgrywać będzie się w Grecji.

Reżyser filmu Rian Johnson odniósł się we wpisie na Twitterze do twórczości Agathy Christie, przyznając, że obiegowa opinia, jakoby w swych książkach stosowała ona ciągle ten sam chwyt, jest niesprawiedliwa. "Fani wiedzą, że to nieprawda" - napisał Johnson.

Jessica Henwick gwiazdą filmu "Glass Onion"

"Jestem fanką pierwszej części i myślę, że fani będą szczęśliwi" - Henwick powiedziała o "Glass Onion" w rozmowie z portalem RadioTimes.com, dodając, że bohater Daniela Craiga wróci w stylu, znanym z pierwszej części produkcji.

Henwick zdradziła, że w filmie "Glass Onion" nie zabraknie znanych z oryginału elementów komediowych. "To niezła jazda"- dodała aktorka.

"Scenariusz to niezła cegła. Kiedy go przeczytałam... Nawet nie pamiętam, jest bardzo, bardzo długi. Przewracałam strony, żeby się tylko rozeznać" - przyznała gwiazda. "Wiem jednak, że Rian [Johnson] jest sprytny. Nie było szans, żebym zorientowała się, o co chodzi [w intrydze], dopóki on mi na to nie pozwoli" - Henwick zapowiedziała, że kryminalna zagadka znów zadowoli widzów.

Aktorka dodała, że zdjęcia plenerowe realizowane były przez pierwszy miesiąc w Grecji. Kręcenie scen we wnętrzach realizowane było podczas kolejnego miesiąca - tym razem w Serbii.

"Wszyscy mieszkaliśmy przy jednej ulicy, jesteśmy razem we wszystkich scenach. To było bardzo intensywne i budujące poczucie wspólnoty [doświadczenie] i z niezwykle utalentowaną grupą aktorów" - zakończyła Henwick.

W obsadzie oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Kate Hudson, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. i Edward Norton. Za scenariusz i reżyserię - tak jak w przypadku pierwszej części - odpowiada Rian Johnson.

"Na noże": Doborowa obsada

Film "Na noże" miał premierę w 2019 roku. Już po weekendzie otwarcia wiadomo było, że jest hitem. Przyniósł Rianowi Johnsonowi w 2020 roku nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i zarobił 311 milionów dolarów na całym świecie.

Nie bez znaczenia z pewnością było to, że produkcja mogła się poszczycić iście gwiazdorską obsadą. Oprócz Daniela Craiga na ekranie widzowie mogli podziwiać m.in. Chrisa Evansa, Christophera Plummera, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Josepha Gordon-Levitta, Dona Johnsona i Anę de Armas.

