"Matrix 4": Ten film zrewolucjonizuje kino?

„Matrix” (naówczas) braci Wachowskich, który zadebiutował w kinach w 1999 roku, wprowadził do filmu technologię bullet-time, która odmieniła sposób pokazywania akcji w filmach. Powstająca właśnie w Berlinie czwarta część „Matriksa” również ma zrewolucjonizować kino. Tak zapowiada występująca w filmie Jessica Henwick.

Jessicę Henwick zobaczymy w czwartej części "Matrixa" /Jon Kopaloff/WireImage /Getty Images

"Były na planie filmu 'Matrix 4' takie sceny, gdy tylko patrzyliśmy jak oniemiali na siebie z Yahyą Abdulem-Mateenem II. Te chwile, że chciało się powiedzieć 'Uszczypnij mnie'. Tak, Lana Wachowski tworzy naprawdę interesujące rzeczy na poziomie filmowej techniki. Tak samo, jak podczas kręcenia pierwszego 'Matriksa'. Myślę, że tym filmem po raz kolejny zmieni przemysł filmowy. Używamy takiego sprzętu, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Myślę, że nie mogę powiedzieć nic więcej" - wyznała Henwick w wywiadzie dla portalu "Comicbook".



Wypowiedź aktorki jest tak enigmatyczna, że trudno wyciągać z niej jakiś konkretne wnioski. Słowa Henwick zgadzają się jednak z wcześniejszymi wypowiedziami występującego w "Matriksie 4" Neila Patricka Harrisa, który też wspominał o tym, jak bardzo ewoluował styl Lany Wachowski w stosunku do poprzednich trzech części filmu. Tym razem Lana reżyseruje czwartą część "Matriksa" bez swojej siostry Lilly.



Reklama

Twierdzenie, że pierwszy "Matrix" zapoczątkował rewolucję w filmach, nie jest przesadą. Ten film zdefiniował końcówkę lat 90. ubiegłego wieku nie tylko pod względem techniki filmowej, ale też mody na skórzane ubrania, słoneczne okulary i telefony z klapką. Przede wszystkim jednak upowszechnił zainspirowaną filmami z Hongkongu technologię bullet-time, polegającą w uproszczeniu na tym, że akcja filmowa była zwalniana do tego stopnia, że można było dostrzec przemieszczające się pociski. Co tym razem szykuje Lana Wachowski? Wygląda na to, że odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej 22 grudnia 2021 roku, kiedy ma się odbyć premiera filmu "Matrix 4".



Zdjęcia do filmu Lany Wachowski zostały niedawno wznowione po przymusowej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Znana jest obsada film, ale właściwie nic nie wiadomo na temat jego fabuły i innych szczegółów. Występujący w filmie aktorzy są zgodni co do tego, że "Matrix 4" nie tylko zachwyci wizualnie, ale i opowie inspirującą historię. W filmie wystąpią Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Erendira Ibarra, Andrew Caldwell oraz Yahya Abdul-Mateen II.